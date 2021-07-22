Идеи 24 рассказывают, как вывести пятна, которые остались после пикника. Вы сможете легко спасти свои любимые вещи.

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Как вывести пятна после отдыха на природе

Трава

Если вы засиделись на траве и ваши шорты покрылись зелеными пятнами, не волнуйтесь! Нанесите средство для стирки на загрязненное место , хорошо потрите щеткой с мягкой щетиной и оставьте на 15 минут. После этого поместите вещь в стиральную машинку. Если загрязнение остались, не сушите одежду, а замочите в растворе теплой воды и отбеливателя минимум на 1 час и снова постирайте.

Жирные пятна



Как вывести жирные пятна / Фото Manalokam

Застарелые загрязнения от шашлыка вывести нелегко, но возможно. Для этого нанесите на пятно хозяйственное мыло, посыпьте сахаром и оставьте на 10 – 20 минут. После этого потрите щеткой и отправляйте в стиральную машинку.

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Болото

Вода не поможет вывести болото, особенно тёплая , а только протолкнет загрязнения глубже в волокна. Если пятно высохло, удалите остатки с помощью щетки или потрите его. После этого замочите вещь в холодной воде с жидким моющим средством или отбеливателем на 30 минут и промойте в теплой воде. Если пятна остались, замочите одежду на ночь в растворе кислородного отбеливателя.

Пыльца цветов

Если вы поддались искушению и сорвали цветок, а он испачкал одежду – это может стать проблемой. Пыльцу очень трудно удалять с одежды. Не рекомендуем вытирать загрязнения рукой или салфеткой, ведь это только усложнит процесс стирки. Попробуйте встряхнуть мелкие частицы с одежды, или воспользуйтесь клейкой лентой.

Если пыльца все же попала на ткань, оставьте ее в растворе холодной воды и отбеливателя минимум на 30 минут. После замачивания постирайте одежду и не сушите до полного удаления загрязнений. Если пятно осталось, повторите процесс.



Повторно постирайте одежду, если загрязнение остались / Фото Pinterest

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Ягоды