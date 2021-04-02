Що зробити з господарського шнурка: стильний декор для дому, який вразить усіх

Джерело:24 канал
Багато людей мають звичку накопичувати багато дивних речей, які їм "шкода викидати", адже в господарстві все може згодитися. Досить часто до них належить господарський шнурок.
Навіть з такої, здавалося б, простої речі можна зробити класні та оригінальні елементи декору, які вдало доповнять будь-який інтер'єр. Ми підготували для вас декілька ідей, які сподобаються тим, хто любить створювати декоративні елементи для дому своїми руками.
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Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
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Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest