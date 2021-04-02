Багато людей мають звичку накопичувати багато дивних речей, які їм "шкода викидати", адже в господарстві все може згодитися. Досить часто до них належить господарський шнурок.

Навіть з такої, здавалося б, простої речі можна зробити класні та оригінальні елементи декору, які вдало доповнять будь-який інтер'єр. Ми підготували для вас декілька ідей, які сподобаються тим, хто любить створювати декоративні елементи для дому своїми руками. Читайте також: Куди подіти старі дитячі іграшки: креативні ідеї для перетворення 1. З господарського шнурка можна сплести привабливий декор для балкона або поручнів біля сходів Фото pinterest 2. Стильний килим зі шнурка може стати головною окрасою вітальні Фото pinterest 3. Незвичні підставки під чашки Фото pinterest 4. Господарський шнурок може стати вишуканим декором настінних полиць Фото pinterest 5. Тримач для туалетного паперу Фото pinterest 6. Обрамлення для дзеркала зі шнурка Фото pinterest 7. Ширма, як елемент декору Фото pinterest 8. Декоративні кульки різного розміру Фото pinterest Цікаво: Друге життя пластикових пляшок: оригінальні вироби своїми руками 9. Прикрашені шнурком милі нічники Фото pinterest 10. Оздоблення дизайнерських люстр Фото pinterest 11. Кошики для білизни Фото pinterest 12. Підставки під гарячий посуд Фото pinterest 13. Декоративний віночок на двері Фото pinterest 14. Ваза для фруктів Фото pinterest 15. Наповнювач для декоративних ваз Фото pinterest 16. Вішаки для рушників Фото pinterest 17. Оригінальні фоторамки Фото pinterest