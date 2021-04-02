Що зробити з господарського шнурка: стильний декор для дому, який вразить усіх
Багато людей мають звичку накопичувати багато дивних речей, які їм "шкода викидати", адже в господарстві все може згодитися. Досить часто до них належить господарський шнурок.
Джерело:24 канал
Навіть з такої, здавалося б, простої речі можна зробити класні та оригінальні елементи декору, які вдало доповнять будь-який інтер'єр. Ми підготували для вас декілька ідей, які сподобаються тим, хто любить створювати декоративні елементи для дому своїми руками.
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1. З господарського шнурка можна сплести привабливий декор для балкона або поручнів біля сходів
Фото pinterest
2. Стильний килим зі шнурка може стати головною окрасою вітальні
Фото pinterest
3. Незвичні підставки під чашки
Фото pinterest
4. Господарський шнурок може стати вишуканим декором настінних полиць
Фото pinterest
5. Тримач для туалетного паперу
Фото pinterest
6. Обрамлення для дзеркала зі шнурка
Фото pinterest
7. Ширма, як елемент декору
Фото pinterest
8. Декоративні кульки різного розміру
Фото pinterest
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9. Прикрашені шнурком милі нічники
Фото pinterest
10. Оздоблення дизайнерських люстр
Фото pinterest
11. Кошики для білизни
Фото pinterest
12. Підставки під гарячий посуд
Фото pinterest
13. Декоративний віночок на двері
Фото pinterest
14. Ваза для фруктів
Фото pinterest
15. Наповнювач для декоративних ваз
Фото pinterest
16. Вішаки для рушників
Фото pinterest
17. Оригінальні фоторамки
Фото pinterest
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