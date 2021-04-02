Многие люди имеют привычку накапливать много странных вещей, которые им "жалко выбрасывать", ведь в хозяйстве все может пригодиться. Достаточно часто к ним относятся хозяйственный шнурок.

Даже с такой, казалось бы, простой вещи можно сделать классные и оригинальные элементы декора, которые удачно дополнят любой интерьер. Мы подготовили для вас несколько идей, которые понравятся тем, кто любит создавать декоративные элементы для дома своими руками. Читайте также: Куда девать старые детские игрушки: креативные идеи для трансформации 1. С хозяйственного шнурка можно сплести привлекательный декор для балкона или перил на лестнице Фото pinterest 2. Стильный ковер со шнурка может стать главным украшением гостиной Фото pinterest 3. Необычные подставки под чашки Фото pinterest 4. Хозяйственный шнурок может стать изысканным декором настенных полок Фото pinterest 5. Держатель для туалетной бумаги Фото pinterest 6. Обрамление для зеркала со шнурка Фото pinterest 7. Ширма, как элемент декора Фото pinterest 8. Декоративные шарики разного размера Фото pinterest Интересно: Вторая жизнь пластиковых бутылок: оригинальные изделия своими руками 9. Украшенные шнурком милые ночники Фото pinterest 10. Отделка дизайнерских люстр Фото pinterest 11. Корзины для белья Фото pinterest 12. Подставки под горячую посуду Фото pinterest 13. Декоративный венок на дверь Фото pinterest 14. Ваза для фруктов Фото pinterest 15. Наполнитель для декоративных ваз Фото pinterest 16. Вешалки для полотенец Фото pinterest 17. Оригинальные фоторамки Фото pinterest