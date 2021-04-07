Настає час, коли ми починаємо сумніватися в тому, що робимо. Змінити місце проживання, а тим паче професію, яка нас годує, лячно. Тим часом саме такий ризикований крок може вивести із застою на новий життєвий віраж.

Ці актори свого часу зважилися ступити в безвість, змінивши звичне заняття на щось геть невідоме. Тепер у них є улюблена справа, слава й гроші, а кінематограф отримав ну дуже колоритних виконавців.

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Генрі Ґолдінґ

Цей актор сьогодні настільки популярний, що здається, що за плечима в нього понад 10 років кіностажу. Насправді ж свою першу роль Генрі Ґолдінґ отримав 2018 року, знявшись у фільмі "Шалено багаті азіати". А до того він вів різноманітні тревел-шоу.

Генрі Ґолдінґ у фільмі "Шалено багаті азіати" / Скриншот із Youtube

Шарлто Коплі

До того як стати актором, Шарлто займався піаром малобюджетних проєктів і про зйомки у фільмах навіть не думав. Поки одного разу його не запросили на головну роль у бойовику "Район №9". Дебют виявився настільки успішним, що вивів актора-початківця на червону доріжку кіноіндустрії.

Шарлто Коплі / Фото Gettyimages

Бархад Абді

Американець із сомалійським корінням продавав мобільні телефони, жив небагато й навіть мріяти не насмілювався про те, що коли-небудь зіграє в кіно.

Та якось чоловік побачив оголошення про те, що для зйомок фільму потрібні учасники масовки. Бархад вирішив трохи підзаробити. Однак його типаж настільки підійшов для проєкту, що статист перетворився на виконавця однієї з головних ролей.

Сьогодні Бархад Абді має "Оскара" й понад 10 кіноролей у творчому доробку.

Бархад Абді / Фото Kinoafisha

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Вінні Джонс

Вінні Джонс, у минулому професійний футболіст, відомий своєю агресивною поведінкою не лише на полі, а й у житті. Він був завсідником барів, любив випити, а потім улаштовувати бійку.

На проби для фільму "Карти, гроші та два стволи" Джонса запросив Ґай Річі. І на знімальний майданчик майбутній актор вирушив просто з поліцейського відділку, де сидів за чергову п’яну бійку. Як ми вже знаємо, проби вийшли більш ніж вдалими.

Вінні Джонс / Фото Gettyimages

Денні Трехо

У минулому житті Денні Трехо був злочинцем і провів за ґратами майже 11 років. Утім, в’язниця пішла нашому героєві на користь: із часом він кинув наркотики, почав займатися спортом і навіть став чемпіоном Пенсільванії з боксу у двох категоріях.

Ба більше, після останнього ув’язнення Трехо став допомагати молоді боротися з наркозалежністю. Так чоловік познайомився з асистентом сценариста, який згодом запропонував йому знятися в епізодичній ролі. Так розпочалася зіркова кінокар’єра Денні Трехо.

Денні Трехо / Фото Gettyimages