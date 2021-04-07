Приходит время, когда мы начинаем сомневаться в том, что делаем. Сменить место жительства, а тем более профессию, которая нас кормит, страшно. Между тем именно такой рискованный шаг может вывести из застоя на новый жизненный вираж.

Эти актеры в свое время отважились шагнуть в неизвестность, сменив привычное занятие на нечто совершенно новое. Теперь у них есть любимое дело, слава и деньги, а кинематограф получил ну очень колоритных исполнителей.

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Генри Голдинг

Этот актер сегодня так популярен, что кажется, что за плечами у него более 10 лет киностажа. На самом же деле свою первую роль Генри Голдинг получил в 2018 году, снявшись в фильме "Безумно богатые азиаты". А до этого он вел различные тревел-шоу.

Генри Голдинг в фильме "Безумно богатые азиаты" / Скриншот с Youtube

Шарлто Копли

До того как стать актером, Шарлто занимался пиаром малобюджетных проектов и о съемках в фильмах даже не помышлял. Пока однажды ему не предложили сняться в главной роли в боевике "Район №9". Дебют оказался настолько успешным, что вывел начинающего актера на красную дорожку киноиндустрии.

Шарлто Копли / Фото Gettyimages

Бархад Абди

Американец с сомалийскими корнями продавал мобильные телефоны, жил небогато и даже мечтать не смел о том, что когда-нибудь снимется в кино.

Но однажды мужчина увидел объявление о том, что для съемок фильма требуются участники массовки. Бархад решил немного подзаработать. Однако его типаж настолько подошел для проекта, что из статиста он превратился в исполнителя одной из главных ролей.

Сегодня у Бархада Абди – "Оскар" и более 10 киноролей за плечами.

Бархад Абди / Фото Kinoafisha

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Винни Джонс

Винни Джонс, в прошлом профессиональный футболист, известный своим агрессивным поведением не только на поле, но и в жизни. Он любил оттянуться в баре, был не дурак выпить, а затем устроить драку.

Попробоваться в фильме "Карты, деньги и два ствола" Джонсу предложил Гай Ричи. И на съемочную площадку будущий актер отправился сразу из полицейского участка, где сидел за очередную пьяную драку. Как мы уже знаем, пробы вышли более чем удачные.

Винни Джонс / Фото Gettyimages

Дэнни Трехо

В прошлой жизни Дэнни Трехо был преступником и провел за решеткой почти 11 лет. Впрочем, тюрьма пошла нашему герою на пользу: со временем он бросил наркотики, занялся спортом и даже стал чемпионом Пенсильвании по боксу в двух категориях.

Более того, отмотав последний срок, Дэнни Трехо стал помогать молодежи бороться с наркозависимостью. Так мужчина познакомился с ассистентом сценариста, который впоследствии предложил ему сняться в эпизодической роли. Так началась звездная кинокарьера Дэнни Трехо.

Дэнни Трехо / Фото Gettyimages