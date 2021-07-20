За версією авторитетного видання Shanken’s IMPACT magazine, Żubrówka увійшла у ТОП-3 найбільших світових горілчаних брендів за результатами 2020 року, а також стала 23 найбільшим алкогольним брендом у світу. Окрім цього, за результатами 2020 року ТМ Żubrówka – № 1 горілчаний імпортний бренд на ринку України.

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Щодня Żubrówka експортують у понад 70 країн світу, серед яких США, Японія, Австралія, Франція, Великобританія, Німеччина та Україна. Її смак та аромат підкорив не лише мільйони споживачів, але й найкращих експертів в алкогольній галузі: професійних дегустаторів, рестораторів та представників готельного бізнесу.

Żubrówka – це не лише успішний бренд із світовим ім'ям, але й найбільш впізнавана лавмарка, яка стала унікальним символом Польщі.

Продукція Żubrówka виготовляється із найкращих натуральних компонентів, кожен з яких – відібраний з особливою турботою. Виробник ретельно контролює, аби кожна пляшка Zubrowka була виготовлена згідно з європейськими стандартами якості.



Żubrówka виготовлена за європейськими стандартами якості / Фото Żubrówka

Żubrówka розпочинає свій шлях у густих нетрях останнього недоторканного лісу Європи – Біловезької Пущі. На території цього унікального заповідника проживають найбільші наземні ссавці Східноєвропейської рівнини – біловезькі зубри. Величезний розмір та неймовірна фізична сила роблять їх невразливими для хижаків. Їх вважають одним із символів свободи та дикої природи. Ці гордовиті красені є справжньою окрасою цього величного лісу.



Żubrówka бере свій початок з Біловезької Пущі / Фото Żubrówka

Саме тут, у Біловезькій Пущі, народжуються напої Żubrówkа, які черпають сили від первозданної природи пралісів. Оригінальний дизайн пляшок Żubrówkа оздоблений рельєфним зображенням зубра. Адже нестримна енергія та міць біловезьких велетнів відображають дух бренду, який століттями шанує власні традиції, створюючи унікальні настоянки лише з добірних екологічно чистих складників.

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Настоянки Żubrówka / Фото Żubrówka

Унікальний м'який смак Żubrówka у поєднанні з віковічними традиціями перетворили її на легендарний бренд з особливим характером. Кожен ковток Żubrówka відкриває манливий аромат запашних трав із ніжними фінальними нотками та приємним післясмаком.

У кожну пляшку настоянок Żubrówka вручну вкладають стебло славнозвісної трави зубрівки, яка росте на сонячних галявинах Біловезької Пущі.

Відгомін поколінь

Захоплива історія Żubrówka розпочалась понад 500 років тому, коли польські алхіміки почали активно застосовувати дистиляцію – з її допомогою готували лікувальні настоянки на травах, які високо цінувались серед польської знаті.

Ремесло розвивалось, і настоянки на основі трав'яних есенцій ставали дедалі популярнішими. Згодом їх виготовлення перетворилось на самостійне виробництво. Як збірник рецептів для приготування настоянок використовували книгу польського ботаніка Стефана Фаліміжа "Про трави та їхні властивості", яка була надрукована у 1534 році у Кракові.



Żubrówka має історію в понад 500 років / Фото Shutterstock

У ній містилось понад 70 рецептів та детальних описів процесу дистиляції. Також у книзі можна було знайти опис різноманітних трав, які росли у Біловезькій Пущі. Це старовинний лісовий масив, розташований на кордоні Польщі та Білорусі.



Біловезька Пуща / Фото Żubrówka

Тут збирали унікальну запашну траву – зубрівку, адже вона славилась своїми цілющими властивостями. Подейкували, що саме ця рослина була джерелом могутності та неабиякої сили диких зубрів, які жили на території пралісу.

Настоянка на її основі припали до душі і простим містянам, й тамтешнім аристократам. Згодом їх назвали Żubrówka, перша згадка про яку датується 1894 роком.

Уже у 1953 році був створений офіційний рецепт настоянки, розроблений польським фахівцем Яном Дубінські. Відтоді й розпочалось масове виробництво Żubrówka, унікальний смак та аромат якої підкорив споживачів не лише у межах країни, але й по всьому світу.

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Створення легенди

Створення Żubrówka розпочинається зі збору рідкісної трави зубрівки у Біловезькій Пущі. Це єдиний природний об'єкт у Польщі, який перебуває під захистом ЮНЕСКО.



Збирання трави зубрівки / Фото Żubrówka

Збирають зубрівку для Żubrówka Bison Grass сім'ями двічі на рік. Лише 20 сімей збирачів знають, де саме росте ця унікальна рослина. Помітивши її серед інших трав, вони обережно зрізають стебло, щоб зберегти колір рослини.

Також тут, у Біловезькій Пущі, збирають необхідні трави та ягоди, з яких виготовляють натуральні есенції:

кору дуба з повалених велетнів для Żubrówka Złota

лісові ягоди для Żubrówka Rose

бездоганно чисту джерельну воду для Żubrówka Biała



Різновиди Żubrówka / Фото Żubrówka

Готову траву та інші складники відправляють на сучасний лікеро-горілчаний завод CEDC International у місті Білосток (Польща), яка межує з Біловезькою Пущею.

Саме там виготовляють напої Żubrówka із натуральних чистих есенцій, яку отримують з унікального екстракту трави зубрівки, а також із добірних плодів та прянощів.

Унікальний процес створення однієї пляшки Żubrówka триває близько 2 місяців.

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Із найкращих пшеничних сортів на заводі виготовляють високоякісний спирт, який проходить шість етапів очищення через вугільні фільтри.

Тоді спирт разом із артезіанською водою додають до ароматних есенцій. Отриманий напій заливають у дубові бочки та залишають на деякий час, аби напій наситився ніжними ванільними нотками.



Żubrówka зберігають у дубових бочках / Фото Żubrówka

Після цього напій фільтрують до отримання потрібного кольору та виняткового м'якого смаку. Спеціальна комісія дегустує напій, оцінюючи його запах, колір, смак та прозорість.



Виготовляють Żubrówka за європейськими стандартами / Фото Żubrówka

Насамкінець у кожну пляшку вручну вкладають одне стебло зубрівки – як підтвердження природності продукту, а потім відбувається процес розливу.

Нарешті, готова Żubrówka вирушає на полиці магазинів по всьому світу.



Żubrówka – бренд, відомий у всьому світі / Фото Żubrówka

Смак та аромат напоїв Żubrówka неодноразово відзначали на престижних міжнародних конкурсах, серед яких The Spirits Business Vodka Masters, The International Wine & Spirits Competition та інші.



Нагороди Żubrówka / Фото Żubrówka

У 2020 році Żubrówka Bison Grass виборола золото та титул The Vodka Master за результатами конкурсу The Spirits Business Vodka Masters.

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Żubrówka – один із тих напоїв, який неможливо сплутати із жодним іншим. Адже відкриваючи пляшку Żubrówka, ми спілкуємось із багатовіковою польською традицією.

Багатий досвід та відданість власним ідеалам, делікатний спосіб збору з турботою про довкілля, використання найкращих природних компонентів та дотримання європейських стандартів виробництва робить Żubrówka легендарним напоєм, який не має аналогів на світовому алкогольному ринку.

Zubrowka – це бренд, який плекає свою історію. Завдяки цьому кожен може насолодитись неповторним смаком напою, який залишається незмінним від покоління до покоління.

Відкрийте для себе унікальний смак та ніжний аромат напоїв Żubrówka, у яких живе первозданний дух дикої природи.

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