По версии авторитетного издания Shanken's IMPACT magazine, Żubrówka вошла в ТОП-3 крупнейших мировых водочных бренда по результатам 2020 года, а также стала 23 крупнейшим алкогольным брендом в мире. Кроме этого, по результатам 2020 года ТМ Żubrówka – № 1 водочный импортный бренд на рынке Украины.

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Ежедневно Żubrówka экспортируют в более 70 стран мира, среди которых США, Япония, Австралия, Франция, Великобритания, Германия и Украина. Ее вкус и аромат покорил не только миллионов потребителей, но и лучших экспертов в алкогольной отрасли: профессиональных дегустаторов, рестораторов и представителей гостиничного бизнеса.

Żubrówka – это не только успешный бренд с мировым именем, но и самая узнаваемая лавмарка, которая стала уникальным символом Польши.

Продукция Żubrówka изготавливается из лучших натуральных компонентов, каждый из которых отобран с особой заботой. Производитель тщательно контролирует, чтобы каждая бутылка Zubrowka была изготовлена согласно европейским стандартам качества.



Żubrówka изготовлена по европейским стандартам качества / Фото Żubrówka

Żubrówka начинает свой путь в густых дебрях последнего нетронутого леса Европы – Беловежской Пуще. На территории этого уникального заповедника проживают крупнейшие наземные млекопитающие Восточноевропейской равнины – беловежские зубры. Огромный размер и невероятная физическая сила делают их неуязвимыми для хищников. Их считают одним из символов свободы и дикой природы. Эти надменные красавцы являются настоящим украшением этого величественного леса.



Żubrówka берет свое начало из Беловежской Пущи / Фото Żubrówka

Именно здесь, в Беловежской Пуще, рождаются напитки Żubrówkа, черпающие силы от первозданной природы пралесов. Оригинальный дизайн бутылок Żubrówkа украшен рельефным изображением зубра. Ведь безудержная энергия и мощь беловежских великанов отражают дух бренда, который веками чтит свои традиции, создавая уникальные настойки только из отборных экологически чистых составляющих.

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Настойки Żubrówka / Фото Żubrówka ​

Уникальный мягкий вкус Żubrówka в сочетании с вековыми традициями превратили ее в легендарный бренд с особым характером. Каждый глоток Żubrówka открывает манящий аромат душистых трав с нежными финальными нотками и приятным послевкусием.

В каждую бутылку настоек Żubrówka вручную вкладывают стебель знаменитой травы зубровки, которая растет на солнечных полянах Беловежской Пущи.

Эхо поколений

Увлекательная история Żubrówka началась более 500 лет назад, когда польские алхимики начали активно применять дистилляцию – с ее помощью готовили лечебные настойки на травах, которые высоко ценились среди польской знати.

Ремесло развивалось, и настойки на основе травяных эссенций становились все популярнее. Впоследствии их изготовление превратилось в самостоятельное производство. Как сборник рецептов для приготовления настоек использовали книгу польского ботаника Стефана Фалимижа "О травах и их свойствах", которая была напечатана в 1534 году в Кракове.



Żubrówka имеет историю более 500 лет / Фото Shutterstock

В ней содержалось более 70 рецептов и детальных описаний процесса дистилляции. Также в книге можно было найти описание разнообразных трав, которые росли в Беловежской Пуще. Это старинный лесной массив, расположенный на границе Польши и Беларуси.



Беловежская Пуща / Фото Żubrówka

Здесь собирали уникальную душистую траву – зубровку, ведь она славилась своими целебными свойствами. Поговаривали, что именно это растение было источником могущества и незаурядной силы диких зубров, которые жили на территории пралеса.

Настойка на ее основе пришлась по душе и простым горожанам, и тамошним аристократам. Впоследствии ее назвали Żubrówka, первое упоминание о которой датируется 1894 годом.

Уже в 1953 году был создан официальный рецепт настойки, разработанный польским специалистом Яном Дубински. С тех пор и началось массовое производство Żubrówka, уникальный вкус и аромат которой покорил потребителей не только в пределах страны, но и по всему миру.

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Создание легенды

Создание Żubrówka начинается со сбора редкой травы зубровки в Беловежской Пуще. Это единственный природный объект в Польше, который находится под защитой ЮНЕСКО.



Сбор травы зубровки / Фото Żubrówka

Собирают зубровку для Żubrówka Bison Grass семьями дважды в год. Лишь 20 семей сборщиков знают, где именно растет это уникальное растение. Заметив его среди других трав, они осторожно срезают стебель, чтобы сохранить цвет растения.

Также здесь, в Беловежской Пуще, собирают необходимые травы и ягоды, из которых изготавливают натуральные эссенции:

кору дуба с поваленных великанов для Żubrówka Złota;

лесные ягоды для Żubrówka Rose;

безупречно чистую родниковую воду для Żubrówka Biała.



Разновидности Żubrówka / Фото Żubrówka ​

Готовую траву и другие составляющие отправляют на современный ликеро-водочный завод CEDC International в городе Белосток (Польша), который граничит с Беловежской Пущей.

Именно там изготавливают напитки Żubrówka из натуральных чистых эссенций, которые получают из уникального экстракта травы зубровки, а также из отборных плодов и пряностей.

Уникальный процесс создания одной бутылки Żubrówka составляет около 2 месяцев.

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Из лучших пшеничных сортов на заводе изготавливают высококачественный спирт, который проходит шесть этапов очистки через угольные фильтры.

Тогда спирт вместе с артезианской водой добавляют к ароматным эссенциям. Полученный напиток заливают в дубовые бочки и оставляют на некоторое время, чтобы напиток насытился нежными ванильными нотками.



Żubrówka хранят в дубовых бочках / Фото Żubrówka

После этого напиток фильтруют до получения нужного цвета и исключительного мягкого вкуса. Специальная комиссия дегустирует напиток, оценивая его запах, цвет, вкус и прозрачность.



Изготавливают Żubrówka по европейским стандартам / Фото Żubrówka

В конце в каждую бутылку вручную вкладывают один стебель зубровки – как подтверждение естественности продукта, а затем происходит процесс разлива.

Наконец, готовая Żubrówka отправляется на полки магазинов по всему миру.



Żubrówka – бренд, известный во всем мире / Фото Żubrówka

Вкус и аромат напитков Żubrówka неоднократно отмечали на престижных международных конкурсах, среди которых The Spirits Business Vodka Masters, The International Wine & Spirits Competition и другие.



Награды Żubrówka / Фото Żubrówka ​

В 2020 году Żubrówka Bison Grass завоевала золото и титул The Vodka Master по результатам конкурса The Spirits Business Vodka Masters.

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Żubrówka – один из тех напитков, который невозможно спутать ни с одним другим. Ведь открывая бутылку Żubrówka, мы общаемся с многовековой польской традицией.

Богатый опыт и преданность собственным идеалам, деликатный способ сбора с заботой об окружающей среде, использование лучших природных компонентов и соблюдение европейских стандартов производства делает Żubrówka легендарным напитком, который не имеет аналогов на мировом алкогольном рынке.

Zubrowka – это бренд, который лелеет свою историю. Благодаря этому каждый может насладиться неповторимым вкусом напитка, который остается неизменным от поколения к поколению.

Откройте для себя уникальный вкус и нежный аромат напитков Żubrówka, в которых живет первозданный дух дикой природы.

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