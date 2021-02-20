Ви можете скептично ставитися до будь-яких передбачень та прагнень "заглянути" в майбутнє, але є факти, які доводять, що деякі події у світі передбачили абсолютно посторонні люди.

Ми вам підготували добірку, яка складається з п'яти передбачень важливих подій в історії. Ці передбачення зробили не екстрасенси чи люди з надзвичайними здібностями, а ті, хто в принципі ніякого стосунку до магії немає.

Читайте також: 5 історій дивного зникнення людей, які досі не розкрили

"Титанік"

У 1982 році журналіст Вільям Томас Стід опублікував у журналі "Review of reviews" новелу, яка має назву "Зі Старого світу в Новий". У своєму творі автор розповідає про корабель, який затонув під час свого першого плавання. Описи в новелі настільки збігаються з подіями, які сталися з "Титаніком", що навіть сам автор був шокований таким поворотом подій.

Катастрофа не може не трапитися і трапиться, якщо лайнери будуть йти в рейс з недостатньою кількістю шлюпок, – писав у своїй новелі Томас Стід.

Твір став світовим бестселером і приніс автору неабияку славу і, що найважливіше, зберіг життя багатьох людей, які передумали пливти на "Титаніку".

Фото gazeta

Президент Трамп

У епізоді мультсеріалу "Сімпсони", який вийшов 19 березня 2000 року Барт бачить Лізу у ролі президентки США. Під час промови дівчина згадує свого попередника – Трампа. Отже, сценарист та режисер практично передбачили президентство Трампа.

Фото gettyimages

Напад на дует "Зігфрид і Рой"

Ще один з епізодів з мультсеріалу "Сімпсони", який вийшов на екрани у 1993 році став фактично віщим. У серії згадувався дует "Зігфрид і Рой". Зокрема, у сюжеті показано, як під час виступу на дресирувальників напав тигр. Він не хотів виконувати ніякі команди, але все ж таки артисти не постраждали.

Натомість через 10 років така ситуація сталася в реальному житті. Зокрема, під час виступу тигр напав на Роя, схопив його за шию і відтягнув за куліси. Лікарі зреагували оперативно, тому життя артиста вдалося врятувати. Однак він став частково паралізованим, тому шоу довелося закрити.

Фото news.nestia

Цікаво: Ви будете здивовані: добірка речей, які незвичні для нас, але цілком нормальні в інших країнах

Вибух нафтової платформи Deepwater Horizon

У 1970 році компанія ВР випустила настільну гру, яка мала назву "Offshore Oil Strike". Суть гри полягала в тому, що гравці повинні були уявляти себе нафтовими магнатами та брати участь в перегонах, "збираючи" якомога більше продукції для своєї країни. Як і в усіх настільних іграх, ця також мала картки "небезпеки".

Аварія! Бурова вишка пошкоджена. Витрати по ліквідації нафтової плями. Заплатіть $1 млн, – зазначалося на одній з карток.

У 2010 році на платформі ВР пролунав справжній вибух, який призвів до загибелі 11 людей і витоку 3, 19 млн барелів нафти в Мексиканську затоку. Тобто фактично гральна картка була віщою.

Фото mir-znaniy

Поява соцмереж

У 1999 році Білл Гейтс видав книгу "Бізнес зі швидкістю думки". У той час про інтернет знали не всі, а про особливі програми для спілкування взагалі мови не було.

Однак Білл Гейтс мав свою думку стосовно цього, тому фактично передбачив появу соцмереж.

Особисті сайти для друзів та сім'ї стануть звичною справою і дозволять спілкуватися і планувати будь-які події, – зазначав у своїй книзі бізнесмен.

Фото gettyimages