Вы можете скептически относиться к любым предсказаниям и стремлениям "заглянуть" в будущее, но есть факты, доказывающие, что некоторые события в мире предусмотрели абсолютно посторонние люди.

Мы вам подготовили подборку, которая состоит из пяти предсказаний важных событий в истории. Эти предсказания сделали не экстрасенсы или люди с чрезвычайными способностями, а те, кто в принципе никакого отношения к магии не имеет.

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"Титаник"

В 1982 году журналист Уильям Томас Стед опубликовал в журнале "Review of reviews" новеллу, которая называется "Из Старого света в Новый". В своем произведении автор рассказывает о корабле, который затонул во время своего первого плавания. Описания в новелле настолько совпадают с событиями, которые произошли с "Титаником", что даже сам автор был шокирован таким поворотом событий.

Катастрофа не может не случиться и случится, если лайнеры будут идти в рейс с недостаточным количеством шлюпок, – писал в своей новелле Томас Стед.

Произведение стало мировым бестселлером и принесло автору большую славу и, что самое важное, сохранило жизнь многих людей, которые передумали плыть на "Титанике".

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Президент Трамп

В эпизоде ​​мультсериала "Симпсоны", который вышел 19 марта 2000 года Барт видит Лизу в роли президента США. Во время речи девушка вспоминает своего предшественника – Трампа. Итак, сценарист и режиссер практически предусмотрели президентство Трампа.

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Нападение на дуэт "Зигфрид и Рой"

Еще один из эпизодов из мультсериала "Симпсоны", который вышел на экраны в 1993 году стал фактически вещим. В серии упоминался дуэт "Зигфрид и Рой". В частности, в сюжете показано, как во время выступления на дрессировщиков напал тигр. Он не хотел выполнять никакие команды, но все же артисты не пострадали.

Через 10 лет такая ситуация произошла в реальной жизни. В частности, во время выступления тигр напал на Роя, схватил его за шею и оттащил за кулисы. Врачи отреагировали оперативно, поэтому жизнь артиста удалось спасти. Однако он стал частично парализованным, поэтому шоу пришлось закрыть.

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Взрыв нефтяной платформы Deepwater Horizon

В 1970 году компания ВР выпустила настольную игру, которая называлась "Offshore Oil Strike". Суть игры заключалась в том, что игроки должны были представлять себя нефтяными магнатами и участвовать в гонках, "собирая" как можно больше продукции для своей страны. Как и во всех настольных играх, эта также имела карты "опасности".

Авария! Буровая вышка повреждена. Расходы по ликвидации нефтяного пятна. Заплатите $ 1 млн, – отмечалось на одной из карточек.

В 2010 году на платформе ВР раздался настоящий взрыв, который привел к гибели 11 человек и утечки 3, 19 млн баррелей нефти в Мексиканский залив. То есть фактически игральная карта была вещей.

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Появление соцсетей

В 1999 году Билл Гейтс издал книгу "Бизнес со скоростью мысли". В то время об интернете знали не все, а об особых программах для общения вообще речи не было.

Однако Билл Гейтс имел свое мнение по этому поводу, поэтому фактически предсказал появление соцсетей.

Личные сайты для друзей и семьи станут обычным делом и позволят общаться и планировать любые события, – отмечал в своей книге бизнесмен.

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