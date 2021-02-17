У світі дуже багато загадок і таємниць. Можливо, тому трапляються ситуації, коли люди зникають безслідно. І хоча для пошуку зниклих можуть бути залучені найкращі спеціалісти та багато рятівників, але не завжди все закінчується, як хотілося б.

Ми підготували для вас 5 історій дивного зникнення людей. Деякі з них трапилися понад 100 років тому, а нових даних з моменту початку розслідування так і не виявлено.

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Зникнення екіпажу "Марія Селеста"

7 листопада 1872 року вантажна бригантина "Марія Селеста" вийшла з Нью-Йорка до Генуї. На той момент судну було 11 років, і проблеми переслідували його від спуску на воду: то мілина, то шторм, то зіткнення.

Цього разу на борту було 10 людей. З них 8 чоловіків екіпажу і двоє пасажирів: дружина та донька капітана. Через місяць судно знайшли між Азорськими островами та Португалією. Людей на ньому не знайшли. Кришки люків були відчинені, вікна – затягнуті брезентом і забиті дошками. Хронометр не знайшли, а компас був розбитий біля штурвала. Усі гроші та коштовності зберігалися в каюті капітана. Там також був сервірований стіл. На кораблі залишився піврічний запас їжі та 1700 бочок вантажу – коньячний спирт.

Виглядало усе так, наче люди покинули корабель добровільно, але поспіхом. Існувало багато версій стосовно зникнення 10 людей. Їх зрештою знайти не вдалося.

Фото gipotezi

Зникнення п'ятьох дітей з їхньої спальні

У сім'ї Соддерів було дев'ять дітей. Напередодні Різдва сім'я залишилася вдома поруч біля свого готелю. Повечерявши, мама, тато, а також двоє дітей лягли спати в батьківській спальні. Ще двоє дітей пішли в іншу кімнату. Інші дітлахи загралися новими іграшками. Проте опівночі батьки прокинулися від запаху диму. Своїх 5 дітей в будинку батьки не знайшли. Пошуки тривали багато років, але так і не дали результату.

Скріншот з youtube

Зникнення трьох чоловіків на маяку Елен Мор

Історія трапилася ще у 1900 році, але продовжує насторожувати багатьох і досі. На шотландському острові зникло троє кремезних чоловіків: другий помічник наглядача Джеймс Дукат, перший помічник Томас Маршалл і асистент Дональд МакАртур. Головний наглядач Джозеф Мур мав замінити одного з помічників. Але через шторм та Різдво графік роботи трохи змістився.

Згодом шотландська берегова охорона отримала від капітана корабля "Арктор" повідомлення про те, що на маяку не видно вогнів. Коли головний наглядач прийшов на свою зміну 26 грудня, змінювати не було кого. Острів був порожнім, ліжка чоловіків розстеленими, кухонний стілець перевернений, а годинник взагалі зупинився.

Чоловіків чи їхніх речей досі не було знайдено.

Фото losfarosdelmundo

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Зникнення з Бенінгтонського трикутника

Таку назву отримали ліси, які знаходяться поруч біля пагорба Гластонбері. У цьому місці неодноразово зникали люди.

Зокрема, перше зникнення сталося у 1945 році. Тоді лісник відійшов з туристичної стежини й зник назавжди. Заблукати чоловік не міг, оскільки досконало знав усі місця навколо і багато років вивчав ту місцевість.

Через рік у цьому ж місці зникла дівчина. Її тато залучив до пошуку поліцію та ФБР трьох штатів. Пошуки не дали результату.

Після цього в різні роки були зафіксовані схожі зникнення людей, пошуки яких не давали ніколи результату.

Фото social

Зникнення трьох дівчат

7 червня 1992 року після святкування з нагоди отримання атестатів, троє дівчат відправилися додому до однієї з них. Проте дівчата туди так і не доїхали. Мама не дочекалася приїзду доньки та її гостей і відправилася на пошуки. Вони нічого не дали. У результаті пошуків поліції та усіх рідних, дівчат так ніхто і не бачив.

Фото chadard