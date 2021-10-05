Ви забудете про сутулість: 2 щоденні вправи для красивої постави – відеоінструкція
Джерело:інстаграм Кирила Тороса
Сутулість – побічний ефект сидячого способу життя. І чим більше часу ми проводимо у сутулій позі, тим вищий ризик отримати додаткові проблеми. Тим часом фітнес-тренер показав кілька вправ, які допоможуть виправити поставу у будь-якому віці.
Як кажуть фахівці, красива і рівна спина – індикатор вашого фізичного здоров'я. А от сутулість негативно впливає на все, починаючи від зовнішнього вигляду і закінчуючи здоров'ям. Тож зволікати не можна і пора почати працювати над красивою спиною уже зараз. Та й зусиль від вас багато не потрібно – головне регулярність!
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Зберігайте відео, яке підготував Кирило Торос, та повторюйте вправи щодня для покращення постави.
Як виправити поставу у домашніх умовах
Вправа 1
- Ляжте животом на підлогу
- У руки візьміть гумову петлю за два кінці
- На видиху відривайте груди від підлоги і тягніть гумку на себе, зводячи лопатки
- На вдиху повертайтеся у вихідне положення.
Вправа 2
- Станьте рівно
- У руки візьміть гумку і на вдиху заведіть руки за спиною (в ідеалі руки потрібно звести якнайближче одна до одної)
- Потім можна використовувати рушник, який не тягнеться. Ну і пік професіоналізму, якщо у вас вийде взяти себе за великий палець і зробити повне коло.
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Текст публікації Кирила Тороса:
Сутулість псує все, починаючи від зовнішнього вигляду і закінчуючи нашим здоров'ям. Пропоную вирішувати цю проблему в терміновому порядку, та й зусиль від вас багато не потрібно. Головне регулярність!
Для першої вправи:
Лягаємо на підлогу
В руки беремо гумову петлю
На видиху відриваємо груди від підлоги і тягнемо гумку на себе і зводимо лопатки
На вдиху повернулися у вихідне положення
Для другого вправи:
Встаємо рівно
В руки беремо гумку і на вдиху заводимо руки за спину
В ідеалі руки потрібно звести, як можна ближче одна до одної. Потім можна використовувати рушник, який не тягнеться. Ну і пік професіоналізму, якщо у вас вийде взяти себе за великий палець і зробити повне коло.
Вправи виконуємо 16 разів в 3 підходи. Виконувати цей рух можна кожен день.