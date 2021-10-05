Як кажуть фахівці, красива і рівна спина – індикатор вашого фізичного здоров'я. А от сутулість негативно впливає на все, починаючи від зовнішнього вигляду і закінчуючи здоров'ям. Тож зволікати не можна і пора почати працювати над красивою спиною уже зараз. Та й зусиль від вас багато не потрібно – головне регулярність!

І ще: Тренер показав 4 вправи для рельєфних грудей: відео домашнього тренування

Зберігайте відео, яке підготував Кирило Торос, та повторюйте вправи щодня для покращення постави.

Як виправити поставу у домашніх умовах

Вправа 1

Ляжте животом на підлогу У руки візьміть гумову петлю за два кінці На видиху відривайте груди від підлоги і тягніть гумку на себе, зводячи лопатки На вдиху повертайтеся у вихідне положення.

Вправа 2

Станьте рівно У руки візьміть гумку і на вдиху заведіть руки за спиною (в ідеалі руки потрібно звести якнайближче одна до одної) Потім можна використовувати рушник, який не тягнеться. Ну і пік професіоналізму, якщо у вас вийде взяти себе за великий палець і зробити повне коло.

Вправи виконуйте по 16 разів у 3 підходи. Займатися можна щодня.

Читайте також Домашній комплекс вправ для спалювання жиру без додаткового інвентаря: відео тренування

Текст публікації Кирила Тороса:

Сутулість псує все, починаючи від зовнішнього вигляду і закінчуючи нашим здоров'ям. Пропоную вирішувати цю проблему в терміновому порядку, та й зусиль від вас багато не потрібно. Головне регулярність!

Для першої вправи:

Лягаємо на підлогу

В руки беремо гумову петлю

На видиху відриваємо груди від підлоги і тягнемо гумку на себе і зводимо лопатки

На вдиху повернулися у вихідне положення

Для другого вправи:

Встаємо рівно

В руки беремо гумку і на вдиху заводимо руки за спину

В ідеалі руки потрібно звести, як можна ближче одна до одної. Потім можна використовувати рушник, який не тягнеться. Ну і пік професіоналізму, якщо у вас вийде взяти себе за великий палець і зробити повне коло.

Вправи виконуємо 16 разів в 3 підходи. Виконувати цей рух можна кожен день.