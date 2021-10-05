Как говорят специалисты, красивая и ровная спина – индикатор вашего физического здоровья. А вот сутулость негативно влияет на все, начиная от внешнего вида и заканчивая здоровьем. Поэтому медлить нельзя и пора начать работать над красивой спиной уже сейчас. И усилий от вас много не нужно – главное регулярность!
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Сохраняйте видео, которое подготовил тренер Кирилл Торос, и повторяйте упражнения ежедневно для улучшения осанки.
Как исправить осанку в домашних условиях
Упражнение 1
- Лягте животом на пол
- В руки возьмите резиновую петлю за два конца
- На выдохе отрывайте грудь от пола и тяните резинку на себя, сводя лопатки
- На вдохе возвращайтесь в исходное положение.
Упражнение 2
- Станьте ровно
- В руки возьмите резинку и на вдохе заведите руки за спиной (в идеале руки нужно свести как можно ближе друг к другу)
- Затем можно использовать полотенце, которое не тянется. Ну и пик профессионализма, если у вас получится взять себя за большой палец и сделать полный круг.
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Текст публикации Кирилла Тороса:
Сутулость портит все, начиная от внешнего вида и заканчивая нашим здоровьем. Предлагаю решать эту проблему в срочном порядке, и усилий от вас много не нужно. Главное регулярность!
Для первого упражнения:
Ложимся на пол
В руки берем резиновую петлю
На выдохе отрываем грудь от пола и тянем резинку на себя и сводим лопатки
На вдохе вернулись в исходное положение
Для второго упражнения:
Встаем ровно
В руки берем резинку и на вдохе заводим руки за спину
В идеале руки нужно свести, как можно ближе друг к другу. Затем можно использовать полотенце, не тянется. Ну и пик профессионализма, если у вас получится взять себя за большой палец и сделать полный круг.
Упражнения выполняем 16 раз в 3 подхода. Выполнять это движение можно каждый день.