Ви точно цього не знали: що означають значки для догляду на етикетці
Джерело:24 канал
Кожна річ, яку ви купуєте, має вшиту етикетку зі значками. Більшість зазвичай їх ігнорує або ж узагалі не знає, що вони означають.
Насправді ці символи є важливими, адже вони допоможуть вам підібрати правильний догляд за одягом. Ідеї 24 розповідають, що саме вони означають та як допоможуть під час прання та прасування.
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Що означають символи на етикетці для догляду за одягом
Ці символи ви не раз зустрічали на етикетках / Фото Pinterest
Таке маркування одягу стало актуальним у 1950 році, коли була створена Європейська асоціація із маркування догляду за текстилем. Ці символи є не лише українським, а міжнародними, тому в більшості країн вони будуть однаковими.
Загалом усі знаки можна розділити на 4 групи: прання, сушарка, прасування, відбілювач. Розповідаємо, що вони означають.
Прання
Якщо є цей символ, спокійно відправляйте одяг у пральну машину.
Періть одяг з таким значком у машинці / Фото Pinterest
Число означає максимальну температуру, при якій можна прати річ. Якщо не дотриматись цієї рекомендації, є ризик, що вона може втратити колір або вскокнутись.
Максимальна температура води під час прання 40 градусів / Фото Pinterest
Лінія під місткістю означає, що вам варто використовувати повільний цикл віджимання. Тканина може бути делікатною і швидкий режим пошкодить її.
Якщо є лінія, не вмикаєте жорстке віджимання / Фото Pinterest
Якщо ви бачите цю руку на етикетці, будьте обережні – одяг можна прати лише вручну, або увімкнути у пральній машині режим ручного прання.
Ручне прання / Фото Pinterest
Перекреслена місткість означає, що річ прати заборонено. Очищення можна довірити хімчистці або ж відпарити її вдома.
Відправте речі з таким значком у хімчистку / Фото Pinterest
Сушарка
Цей значок, який нагадує ніс свинки, дозволяє сушити одяг в сушарці у звичному режимі.
Можете спокійно сушити одяг у сушарці / Фото Pinterest
Коло з 1 крапочкою означає, що річ можна сушити лише у повільному режимі, тож переконайтесь, що увімкнули правильну програму.
Будьте уважні, якщо бачите цей значок / Фото Pinterest
Таке перекреслення забороняє сушити одяг у спеціальній техніці. Дайте йому висохнути природним способом на свіжому повітрі.
Такий одяг сушіть на свіжому повітрі / Фото Pinterest
Відбілювач
Ці значки дозволяють або забороняють використовувати відбілювач / Фото Pinterest
На етикетці є трикутник з літерами CI або CL – можете сміливо додавати хлорований відбілювач під час прання. Якщо ж замість літер є перекреслення – тримайте річ якомога далі від хлору.
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Прасування
Перед тим, як прасувати одяг, зверніть увагу на ці символи / Фото Pinterest
- Якщо зображена 1 крапочка – це означає, що максимальна температура праски може становити 110 градусів.
- 2 крапочки дозволяють температуру до 150 градусів.
- І 3 крапочки передбачають прасування до 200 градусів.