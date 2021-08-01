На самом деле эти символы важны, ведь они помогут вам подобрать правильный уход за одеждой. Идеи 24 рассказывают, что именно они означают и как помогут во время стирки и глажки.

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Что означают символы на этикетке по уходу за одеждой



Эти символы вы не раз встречали на этикетках / Фото Pinterest

Такая маркировка одежды стала актуальной в 1950 году, когда была создана Европейская ассоциация по маркировке ухода за текстилем. Эти символы являются не только украинским, а международными, поэтому в большинстве стран они будут одинаковыми.

В общем все знаки можно разделить на 4 группы: стирка, сушка, глажка, отбеливатель. Рассказываем, что они означают.

Стирка

Если есть этот символ, спокойно отправляйте одежду в стиральную машину.



Стирайте одежду с таким значком в машинке / Фото Pinterest

Число означает максимальную температуру, при которой можно стирать вещь. Если не придерживаться этой рекомендации, есть риск, что она может потерять цвет или уменьшиться .



Максимальная температура воды во время стирки 40 градусов / Фото Pinterest

Линия под вместимостью означает, что вам следует использовать медленный цикл отжима. Ткань может быть деликатной и быстрый режим повредит ее.



Если есть линия, не включают жесткое отжимание / Фото Pinterest

Если вы видите эту руку на этикетке, будьте осторожны – одежду можно стирать только вручную, или включить в стиральной машине режим ручной стирки.



Ручная стирка / Фото Pinterest

Перечеркнута емкость означает, что вещь стирать запрещено. Очистку можно доверить химчистке или отпарить ее дома.



Отправьте вещи с таким значком в химчистку / Фото Pinterest

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Сушилка

Этот значок, напоминающий нос свинки, позволяет сушить одежду в сушилке в обычном режиме.



Можете спокойно сушить одежду в сушилке / Фото Pinterest

Круг с 1 точечкой означает, что вещь можно сушить только в медленном режиме, поэтому убедитесь, что включили правильную программу.



Будьте внимательны, если видите этот значок / Фото Pinterest

Такое перечеркивания запрещает сушить одежду в специальной технике. Дайте ей высохнуть естественным способом на свежем воздухе.



Такую одежду сушите на свежем воздухе / Фото Pinterest

Отбеливатель



Эти значки разрешают или запрещают использовать отбеливатель / Фото Pinterest

На этикетке есть треугольник с буквами CI или CL – можете смело добавлять хлорированный отбеливатель во время стирки. Если же вместо букв есть перечеркивания – держите вещь подальше от хлора.

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Глажка



Перед тем, как гладить одежду, обратите внимание на эти символы / Фото Pinterest