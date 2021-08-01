На самом деле эти символы важны, ведь они помогут вам подобрать правильный уход за одеждой. Идеи 24 рассказывают, что именно они означают и как помогут во время стирки и глажки.
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Что означают символы на этикетке по уходу за одеждой
Эти символы вы не раз встречали на этикетках / Фото Pinterest
Такая маркировка одежды стала актуальной в 1950 году, когда была создана Европейская ассоциация по маркировке ухода за текстилем. Эти символы являются не только украинским, а международными, поэтому в большинстве стран они будут одинаковыми.
В общем все знаки можно разделить на 4 группы: стирка, сушка, глажка, отбеливатель. Рассказываем, что они означают.
Стирка
Если есть этот символ, спокойно отправляйте одежду в стиральную машину.
Стирайте одежду с таким значком в машинке / Фото Pinterest
Число означает максимальную температуру, при которой можно стирать вещь. Если не придерживаться этой рекомендации, есть риск, что она может потерять цвет или уменьшиться.
Максимальная температура воды во время стирки 40 градусов / Фото Pinterest
Линия под вместимостью означает, что вам следует использовать медленный цикл отжима. Ткань может быть деликатной и быстрый режим повредит ее.
Если есть линия, не включают жесткое отжимание / Фото Pinterest
Если вы видите эту руку на этикетке, будьте осторожны – одежду можно стирать только вручную, или включить в стиральной машине режим ручной стирки.
Ручная стирка / Фото Pinterest
Перечеркнута емкость означает, что вещь стирать запрещено. Очистку можно доверить химчистке или отпарить ее дома.
Отправьте вещи с таким значком в химчистку / Фото Pinterest
Сушилка
Этот значок, напоминающий нос свинки, позволяет сушить одежду в сушилке в обычном режиме.
Можете спокойно сушить одежду в сушилке / Фото Pinterest
Круг с 1 точечкой означает, что вещь можно сушить только в медленном режиме, поэтому убедитесь, что включили правильную программу.
Будьте внимательны, если видите этот значок / Фото Pinterest
Такое перечеркивания запрещает сушить одежду в специальной технике. Дайте ей высохнуть естественным способом на свежем воздухе.
Такую одежду сушите на свежем воздухе / Фото Pinterest
Отбеливатель
Эти значки разрешают или запрещают использовать отбеливатель / Фото Pinterest
На этикетке есть треугольник с буквами CI или CL – можете смело добавлять хлорированный отбеливатель во время стирки. Если же вместо букв есть перечеркивания – держите вещь подальше от хлора.
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Глажка
Перед тем, как гладить одежду, обратите внимание на эти символы / Фото Pinterest
- Если изображена 1 точка – это значит, что максимальная температура утюга может составлять 110 градусов.
- 2 точки позволяют температуру до 150 градусов.
- И 3 точки предусматривают глажку до 200 градусов.