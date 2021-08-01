Насправді ці символи є важливими, адже вони допоможуть вам підібрати правильний догляд за одягом. Ідеї 24 розповідають, що саме вони означають та як допоможуть під час прання та прасування.

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Що означають символи на етикетці для догляду за одягом



Ці символи ви не раз зустрічали на етикетках / Фото Pinterest

Таке маркування одягу стало актуальним у 1950 році, коли була створена Європейська асоціація із маркування догляду за текстилем. Ці символи є не лише українським, а міжнародними, тому в більшості країн вони будуть однаковими.

Загалом усі знаки можна розділити на 4 групи: прання, сушарка, прасування, відбілювач. Розповідаємо, що вони означають.

Прання

Якщо є цей символ, спокійно відправляйте одяг у пральну машину.



Періть одяг з таким значком у машинці / Фото Pinterest

Число означає максимальну температуру, при якій можна прати річ. Якщо не дотриматись цієї рекомендації, є ризик, що вона може втратити колір або вскокнутись.



Максимальна температура води під час прання 40 градусів / Фото Pinterest

Лінія під місткістю означає, що вам варто використовувати повільний цикл віджимання. Тканина може бути делікатною і швидкий режим пошкодить її.



Якщо є лінія, не вмикаєте жорстке віджимання / Фото Pinterest

Якщо ви бачите цю руку на етикетці, будьте обережні – одяг можна прати лише вручну, або увімкнути у пральній машині режим ручного прання.



Ручне прання / Фото Pinterest

Перекреслена місткість означає, що річ прати заборонено. Очищення можна довірити хімчистці або ж відпарити її вдома.



Відправте речі з таким значком у хімчистку / Фото Pinterest

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Сушарка

Цей значок, який нагадує ніс свинки, дозволяє сушити одяг в сушарці у звичному режимі.



Можете спокійно сушити одяг у сушарці / Фото Pinterest

Коло з 1 крапочкою означає, що річ можна сушити лише у повільному режимі, тож переконайтесь, що увімкнули правильну програму.



Будьте уважні, якщо бачите цей значок / Фото Pinterest

Таке перекреслення забороняє сушити одяг у спеціальній техніці. Дайте йому висохнути природним способом на свіжому повітрі.



Такий одяг сушіть на свіжому повітрі / Фото Pinterest

Відбілювач



Ці значки дозволяють або забороняють використовувати відбілювач / Фото Pinterest

На етикетці є трикутник з літерами CI або CL – можете сміливо додавати хлорований відбілювач під час прання. Якщо ж замість літер є перекреслення – тримайте річ якомога далі від хлору.

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Прасування



Перед тим, як прасувати одяг, зверніть увагу на ці символи / Фото Pinterest