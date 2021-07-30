Ви, напевне, не раз ставили собі питання, як часто потрібно прати футболки, штани чи спортивний одяг. Ми ділимось з вами корисними порадами та списком, який допоможе тримати одяг завжди у чистоті.
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Скільки разів можна одягати речі перед пранням
Як часто варто прати одяг / Фото Unsplash
Якщо говорити про прання одягу, то варто пам'ятати, що кожна річ потребує індивідуального підходу. Шапки, спідню білизну та штани потрібно очищувати з різною періодичністю. Тож ми розповідаємо, після скількох разів потрібно прати одяг.
- Спідня білизна та шкарпетки – 1 раз;
- Спортивний одяг для тренувань – 1 раз;
- Купальник – 1 раз;
- Футболки – 1 – 2 рази;
- Сукня – 1 – 3 рази;
- Бюстгальтери та топи – 2 – 3 рази;
- Піжами та нічні сорочки – 3 – 4 рази;
- Джемпер, водолазка – 5 – 6 разів;
- Спідниця – 5 – 7 разів;
- Джинси – до 10 разів;
- Шапка – слід прати 3 – 4 рази за сезон;
- Пальто, куртка – 1 – 2 прання за сезон.
Поради щодо прання
Як правильно прати одяг, щоб не пошкодити його / Фото BHG
Ці корисні лайфхаки допоможуть зберегти речі у гарному стані.
– Якщо на світлому гольфі забруднився комір, то можна запрати лише цю ділянку.
– Не варто залишати надовго мокрий одяг у пральній машинці (максимум 8 – 12 годин). Це може спровокувати появу цвілі та неприємного запаху.
– Строкаті тканини безпечніше прати вручну.
– Не змішуйте в одному пранні яскравий одяг зі світлими речами. Темна або кольорова фарба може зіпсувати білий одяг, особливо при високій температурі. Якщо вам потрібно попрати речі різних відтінків, рекомендуємо це робити у холодній воді.
– Темні тканини перед пранням варто вивертати. Так вони не втратять кольору. Також рекомендуємо вибирати прохолодну температуру води та уникати сонця під час сушіння.
– Для джинсового одягу краще не вмикати максимальний режим прання, адже це може негативно вплинути на колір матеріалу і послабити тканину. Також варто відмовитись від режиму віджиму, який може пошкодити тканину.
– Деякі виробники рекомендують прати джинсовий одяг раз на пів року. Щоб освіжити річ, можна покласти її у морозильну камеру.
– Якщо на верхньому одязі є забруднення на рукавах чи інших місцях, можна попрати їх локально.
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