Ви, напевне, не раз ставили собі питання, як часто потрібно прати футболки, штани чи спортивний одяг. Ми ділимось з вами корисними порадами та списком, який допоможе тримати одяг завжди у чистоті.

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Скільки разів можна одягати речі перед пранням



Як часто варто прати одяг / Фото Unsplash

Якщо говорити про прання одягу, то варто пам'ятати, що кожна річ потребує індивідуального підходу. Шапки, спідню білизну та штани потрібно очищувати з різною періодичністю. Тож ми розповідаємо, після скількох разів потрібно прати одяг.

Спідня білизна та шкарпетки – 1 раз;

– 1 раз; Спортивний одяг для тренувань – 1 раз;

– 1 раз; Купальник – 1 раз;

– 1 раз; Футболки – 1 – 2 рази;

– 1 – 2 рази; Сукня – 1 – 3 рази;

– 1 – 3 рази; Бюстгальтери та топи – 2 – 3 рази;

– 2 – 3 рази; Піжами та нічні сорочки – 3 – 4 рази;

– 3 – 4 рази; Джемпер, водолазка – 5 – 6 разів;

– 5 – 6 разів; Спідниця – 5 – 7 разів;

– 5 – 7 разів; Джинси – до 10 разів;

– до 10 разів; Шапка – слід прати 3 – 4 рази за сезон;

– слід прати 3 – 4 рази за сезон; Пальто, куртка – 1 – 2 прання за сезон.

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Поради щодо прання



Як правильно прати одяг, щоб не пошкодити його / Фото BHG

Ці корисні лайфхаки допоможуть зберегти речі у гарному стані.

– Якщо на світлому гольфі забруднився комір, то можна запрати лише цю ділянку.

– Не варто залишати надовго мокрий одяг у пральній машинці (максимум 8 – 12 годин). Це може спровокувати появу цвілі та неприємного запаху.

– Строкаті тканини безпечніше прати вручну.

– Не змішуйте в одному пранні яскравий одяг зі світлими речами. Темна або кольорова фарба може зіпсувати білий одяг, особливо при високій температурі. Якщо вам потрібно попрати речі різних відтінків, рекомендуємо це робити у холодній воді.

– Темні тканини перед пранням варто вивертати. Так вони не втратять кольору. Також рекомендуємо вибирати прохолодну температуру води та уникати сонця під час сушіння.

– Для джинсового одягу краще не вмикати максимальний режим прання, адже це може негативно вплинути на колір матеріалу і послабити тканину. Також варто відмовитись від режиму віджиму, який може пошкодити тканину.

– Деякі виробники рекомендують прати джинсовий одяг раз на пів року. Щоб освіжити річ, можна покласти її у морозильну камеру.

– Якщо на верхньому одязі є забруднення на рукавах чи інших місцях, можна попрати їх локально.

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