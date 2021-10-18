Група мексиканських та американських художників вважає, що в цьому грайливому мистецтві можна приховати потужний соціально-політичний підтекст.

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"Піньяти: Високе мистецтво святкування" створила організація "Craft in America" у Лос-Анджелесі. На виставці представлено приблизно 50 творів митців та мистецьких об’єднань, які досліджують еволюцію піньят. Творці впевнені, що культурне значення паперових фігур давно вийшло за межі мексиканської традиційної спадщини.

Інсталяції на виставці піньят / Колаж 24 каналу з фото Медісон Метро

Звідки взялись піньяти Тенденція використовувати Тенденція використовувати піньяти на свята з’явилась у Латинській Америці. Насправді слово "піньята" з’явилося в Італії, а традиція робити паперові фігурки – з Китаю. За легендами, про піньяти європейцям розповів Марко Поло , який подорожував до Азії, а згодом захоплення цією грою перейшло до латинських країн разом з емігрантами. Самі ж мексиканці стверджують, що піньяти пішли від ацтеків.

Про що виставка

Кожна барвиста фігурка на виставці має свій підтекст – порушують питання расизму та гріховності та поєднують американську попкультуру з мексиканськими традиціями.

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На тему міграції в Мексиці художники створили іграшкові автомобілі – один з підписом "Перетинач кордону", а другий – з поліцейськими атрибутами.

"Перехрестя кордонів", Діана Бенавідес / Фото Медісон Метро

Не забули митці й про пандемію – окрасою виставки стала масивна пляшка вакцини проти COVID-19.

"Вакцина від COVID", Лісбет Паласіос / Фото Медісон Метро

Паперова інсталяція працюватиме до 4 грудня 2021 року у Лос-Анджелесі.