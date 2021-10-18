Группа мексиканских и американских художников считает, что в этом игривом искусстве можно скрыть мощный социально-политический подтекст.
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"Пиньяты: Высокое искусство празднования" создала организация "Craft in America" в Лос-Анджелесе. На выставке представлено примерно 50 произведений художников и художественных объединений, которые исследуют эволюцию пиньят. Создатели уверены, что культурное значение бумажных фигур давно вышло за пределы мексиканского традиционного наследия.
Инсталляции на выставке пиньят / Коллаж 24 канала с фото Мэдисон Метро
Откуда взялись пиньяты
О чем выставка
Каждая красочная фигурка на выставке имеет свой подтекст – нарушают вопрос расизма и греховности и сочетают американскую попкультуру с мексиканскими традициями.
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На тему миграции в Мексике художники создали игрушечные автомобили - один с подписью "Пересекатель границы", а второй – с полицейскими атрибутами.
"Перекресток границ", Диана Бенавидес / Фото Мэдисон Метро
Не забыли мастера и о пандемии – украшением выставки стала массивная бутылка вакцины против COVID-19.
"Вакцина от COVID", Лисбет Паласиос / Фото Мэдисон Метро
Бумажная инсталляция будет работать до 4 декабря 2021 года в Лос-Анджелесе.