Бразильсько-мексиканська художниця Фефе Талавера створила серію арт-об’єктів у вигляді своєрідних масок. Витвори мистецтва поєднують старовинні міфологічні історії та сучасну міську культуру .

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Маски у змішаному стилі є частиною нинішньої серії мисткині. Авторка розповідає про свої роботи на власному сайті, де публікує світлини та повідомляє про проведення виставок.



Талавера поєднує міфи та сучасність у масштабних масках / Фото Фефе Талавери

Роботи мисткині нагадують заквітчані мексиканські маски-черепа – символ Дня Мертвих

Що таке День Мертвих Це Це святкування , яке щорічно відбувається 1 та 2 листопада. За традицією, в ці дні люди влаштовують пишне святкування та розмальовують обличчя в заквітчані калавери (черепи), щоб віддати шану вже померлим родичам. День Мертвих має на меті об’єднати світ живих та загиблих та заспокоїти душі родичів, що відійшли у вічність. З 2003 року свято внесли до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.

Талавера створює маски, які можуть досягати до 3 метрів. Масштабні витвори мистецтва прикрашені візерунками та оздоблені соломою.

Серія розгорнулася, коли мій уряд відкрив двері для тваринників, коли почалися лісові пожежі, покінчивши з корінними племенами, екзотичними тваринами та деревами,

– розповідає художниця, яка живе в Сан-Паулу.

Жінка зазначила, що використовувала насіння акацій, мушлі та дзеркала для дослідження народження та смерті через містичну лінзу.



Художниця оздоблює маски мушлями, насінням та соломою / Фото Фефе Талавери

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Зараз Талавера працює над величезним проєктом, на реалізацію якого піде 20 тисяч намистин. Художниця повідомила, що гігантську маску представлять 2022 року в паризькій галереї Bendi Bendi.

Не намистом єдиним

Мисткиня також малює картини, присвячені тваринам Амазонії. На її зображеннях поєднуються силуети людей, малюнки тварин, природні мотиви та геометричні фігури.

Також жінка має низку картин у стилі примітивізму.

"Ягуар", Фефе Талавера / Фото Фефе Талавери