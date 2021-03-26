Якщо ви не уявляєте свого життя без домашніх улюбленців, готові радувати їх щоденно не лише смаколиками, але й іграшками, – придбайте для них щось оригінальне та унікальне. Ваші тваринки оцінять ваші старання і подарують за це масу позитивних емоцій.

Ми зробили для вас добірку незвичних речей. Вони можуть сподобатися і котам, і собакам, і іншим тваринам, яких ви маєте і вважаєте своїми маленькими друзями. Читайте також: Оригінальні подарунки для тих, хто має собаку 1. Щітка для розчісувань, яку можна зафіксувати на дверях Фото amazon 2. Набір головних уборів для вашого маленького друга Фото amazon 3. Оригінальні іграшки з приємними ароматами Фото amazon 4. М'яка іграшка для тварин, яким буває самотньо Фото amazon 5. Іграшка-робот Фото amazon 6. Килимок з іграшками для активних собак Фото convencaobwt 7. Рукавиці зі щіткою для розчісування тварин Фото amazon Цікаво: 15 космічних подарунків для любителів астрономії: ідеї з фото 8. Дверний дзвінок для домашніх улюбленців, які самостійно гуляють Фото amazon 9. Набір смаколиків для всіх гризунів Фото amazon 10. Оригінальний повідець Фото buzzfeed 11. Гамак Фото royalzoo 12. Нестандартний набір, який складається з іграшок, тунелю, а також миски для їжі Фото amazon 13. Іграшка для птахів Фото buzzfeed 14. Нашийник для домашнього улюбленця Фото ssm22