Трапляються ситуації, коли потрібно йти в гості до рідних, у яких є собака. Тоді у багатьох людей виникають проблеми із вибором подарунка домашньому улюбленцю.

Для того, щоб ви довго не шукали ідеальний подарунок, ми уже зробили для вас добірку оригінальних та прикольних сюрпризів. Будьте певні, чотирилапі точно зрадіють таким подарункам. Читайте також: Як потішити кота: 20 оригінальних подарунків для домашнього улюбленця 1. Собачий килимок, який не пропускає вологу Фото salfohz 2. Іграшки, які пищать і які виготовлені з якісних матеріалів Фото amazon 3. Автокрісло для собаки Фото anunfinishedlifethemovie 4. Комплект для вигулювання собаки (у наборі повідець та мішечок) Фото buzzfeed 5. М'яка іграшка-головоломка Фото buzzfeed 6. Водонепроникний собачий спальний мішок для подорожей та походів Фото socialine 7. Портативна пляшка з мискою Фото socialine 8. Оригінальне ліжко Фото tmale Цікаво: Що подарувати тим, хто ніколи не випускає з рук різні ґаджети: 15 оригінальних ідей 9. Зручні водонепроникні "черевички" Фото socialine 10. Подарунковий набір, який складається зі смаколиків та іграшок Фото buzzfeed 11. Бананка для пса Фото buzzfeed 12. Оригінальна іграшка з дозатором, завдяки якому собаки можуть отримувати корм Фото buzzfeed 13. 2 в 1 іграшка та щітка для зубів Фото socialine 14. Силіконовий килимок, який можна наповнити кормом і відволікти собаку під час купання Фото mesbestioles 15. Жилет зі світлодіодними смужками, які допоможуть розгледіти собаку в темноті Фото buzzfeed