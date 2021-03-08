Оригінальні подарунки для тих, хто має собаку
Трапляються ситуації, коли потрібно йти в гості до рідних, у яких є собака. Тоді у багатьох людей виникають проблеми із вибором подарунка домашньому улюбленцю.
Джерело:24 канал
Для того, щоб ви довго не шукали ідеальний подарунок, ми уже зробили для вас добірку оригінальних та прикольних сюрпризів. Будьте певні, чотирилапі точно зрадіють таким подарункам.
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1. Собачий килимок, який не пропускає вологу
Фото salfohz
2. Іграшки, які пищать і які виготовлені з якісних матеріалів
Фото amazon
3. Автокрісло для собаки
Фото anunfinishedlifethemovie
4. Комплект для вигулювання собаки (у наборі повідець та мішечок)
Фото buzzfeed
5. М'яка іграшка-головоломка
Фото buzzfeed
6. Водонепроникний собачий спальний мішок для подорожей та походів
Фото socialine
7. Портативна пляшка з мискою
Фото socialine
8. Оригінальне ліжко
Фото tmale
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9. Зручні водонепроникні "черевички"
Фото socialine
10. Подарунковий набір, який складається зі смаколиків та іграшок
Фото buzzfeed
11. Бананка для пса
Фото buzzfeed
12. Оригінальна іграшка з дозатором, завдяки якому собаки можуть отримувати корм
Фото buzzfeed
13. 2 в 1 іграшка та щітка для зубів
Фото socialine
14. Силіконовий килимок, який можна наповнити кормом і відволікти собаку під час купання
Фото mesbestioles
15. Жилет зі світлодіодними смужками, які допоможуть розгледіти собаку в темноті
Фото buzzfeed
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