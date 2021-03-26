Если вы не представляете своей жизни без домашних любимцев, готовы радовать их ежедневно не только вкусняшками, но и игрушками, – приобретите для них что-то оригинальное и уникальное. Ваши животные оценят ваши старания и подарят за это массу положительных эмоций.

Мы сделали для вас подборку необычных вещей. Они могут понравиться и кошкам, и собакам, и другим животным, которых вы считаете своими маленькими друзьями. Читайте также: Оригинальные подарки для тех, кто имеет собаку 1. Щетка для расчёсывания, которую можно зафиксировать на дверях Фото amazon 2. Набор головных уборов для вашего маленького друга Фото amazon 3. Оригинальные игрушки с приятными ароматами Фото amazon 4. Мягкая игрушка для животных, которым бывает одиноко Фото amazon 5. Игрушка-робот Фото amazon 6. Коврик с игрушками для активных собак Фото convencaobwt 7. Перчатки со щеткой для расчесывания животных Фото amazon Интересно: 15 космических подарков для любителей астрономии: идеи с фото 8. Дверной звонок для домашних любимцев, которые самостоятельно гуляют Фото amazon 9. Набор сладостей для всех грызунов Фото amazon 10. Оригинальный поводок Фото buzzfeed 11. Гамак Фото royalzoo 12. Нестандартный набор, который состоит из игрушек, тоннеля, а также миски для еды Фото amazon 13. Игрушка для птиц Фото buzzfeed 14. Ошейник для домашнего любимца Фото ssm22