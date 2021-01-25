Якщо ви знаєте, що близька вам людина захоплюється астрономією, не поспішайте купувати атлас чи телескоп. Будьте оригінальні, подумайте, поставтеся до вибору серйозно і тільки потім купіть щось нестандартне, креативне та…космічне.

Для того, щоб ви не витратили багато часу на пошуки товарів, Ідеї 24 уже підготували для вас добірку незвичних подарунків. Читайте також: 20 подарунків, які ніхто не захоче передаровувати: фото 1. Нічник у вигляді місяця Фото izi 2. Головоломка у вигляді Сатурна Фото amazon 3. Плакат-нічник із зображенням сузір'я Фото scoopnest 4. Чашка, яка змінює яскравість зображень від гарячої рідини Фото philosophersguild 5. Оригінальні ланч-бокси Фото myboothang 6. Одяг з нестандартними принтами Фото mentalfloss 7. Планетарій віртуальної реальності Фото mentalfloss 8. Фотографії з архіву НАСА Фото eduhasphotos Цікаво: Подарунки для тих, хто любить ювелірні прикраси і…їжу: 20 ідей з фото 9. Прикраси із сонячною системою Фото pinterest 10. Оригінальний конструктор Фото qoo10 11. "Космічні" солодощі Фото syfy 12. Настільна лампа із сузір'ями Фото pinterest 13. Оригінальна подушка, схожа на поверхню Місяця Фото 4tololo 14. Унікальна наліпка на клавіатуру Фото pinterest 15. Космічна постільна білизна Фото detail