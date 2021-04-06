Проведімо локдаун із користю: 14 ідей для тих, хто не звик марнувати час

11:17

Якщо вам набридли карантинні будні, вам часто доводиться нудитися під час локдауну і ви не знаєте, чим себе зайняти – зробіть щось корисне. Наприклад, створіть щось своїми руками, проводячи весело та з користю час зі своїми рідними.