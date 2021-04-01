Багата наша земля на таланти! Одні співають, інші танцюють, а хтось зі звичайних речей робить справжні шедеври. Утім, щоб створювати таку красу, потрібні не лише природний хист та художній смак, а й чимале терпіння.

Перегляньте нашу чудову добірку й погодьтеся: руки в цих майстрів ростуть таки з правильного місця. Дивуйтесь і надихайтесь! Читайте також: 10 прикладів того, як людина живе в гармонії з природою 1. Підлога у під'їзді, зроблена з монет Фото figyelj 2. Портрет з пряжі та цвяхів Фото figyelj 3. Оригінальний стіл, зроблений своїми руками Фото figyelj 4. Як вам така крашанка? Фото figyelj 5. Цю підвіску з дроту було створено за 40 годин Фото figyelj 6. Нестандартний настінний годинник з кольорових олівців Фото figyelj Цікаво: Коли за справу береться перфекціоніст: 11 фото, якими замилуєтесь 7. Портрет Ван Гога із закусок Фото figyelj 8. Стильний елемент декору з надпалених дров Фото figyelj 9. "Клаптик" осені в мініатюрному ґудзику Фото figyelj 10. Іграшка, зроблена своїми руками Фото figyelj 11. Торт із чорничною начинкою Фото figyelj 12. Портрет близької людини, зроблений з 13 тисяч гральних кубиків Фото figyelj