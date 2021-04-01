Коли руки з того місця: фантастична краса з буденних предметів
Багата наша земля на таланти! Одні співають, інші танцюють, а хтось зі звичайних речей робить справжні шедеври. Утім, щоб створювати таку красу, потрібні не лише природний хист та художній смак, а й чимале терпіння.
Джерело:Figyelj
Перегляньте нашу чудову добірку й погодьтеся: руки в цих майстрів ростуть таки з правильного місця. Дивуйтесь і надихайтесь!
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1. Підлога у під'їзді, зроблена з монет
Фото figyelj
2. Портрет з пряжі та цвяхів
Фото figyelj
3. Оригінальний стіл, зроблений своїми руками
Фото figyelj
4. Як вам така крашанка?
Фото figyelj
5. Цю підвіску з дроту було створено за 40 годин
Фото figyelj
6. Нестандартний настінний годинник з кольорових олівців
Фото figyelj
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7. Портрет Ван Гога із закусок
Фото figyelj
8. Стильний елемент декору з надпалених дров
Фото figyelj
9. "Клаптик" осені в мініатюрному ґудзику
Фото figyelj
10. Іграшка, зроблена своїми руками
Фото figyelj
11. Торт із чорничною начинкою
Фото figyelj
12. Портрет близької людини, зроблений з 13 тисяч гральних кубиків
Фото figyelj
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