Если вам надоели карантинные будни, вам часто приходится скучать во время локдауна и вы не знаете, чем себя занять – сделайте что-то полезное. Например, создайте что-то своими руками, проводя весело и с пользой время со своими родными.

Мы подготовили подборку фото, на которых показано, как пользователи соцсетей проводят свое свободное время, создавая при этом что-то уникальное, особое и практичное. Читайте также: Как полезно провести время на самоизоляции: фантастические фотоидеи для перевоплощения вещей 1. "Дом на заднем дворе, который я создал во время карантина" Фото boredpanda 2. "Моя мама учится шить, поэтому создала такой кухонный набор для игр моей сестры" Фото boredpanda 3. Книжная полка с засохшего дерева Фото boredpanda 4. Разрисованные камни, которые станут элементом декора дома Фото boredpanda 5. Каждая часть древесины вручную была вырезана и покрашена Фото boredpanda 6. Колоссальная работа над созданием статуи Фото boredpanda 7. Вещи, принты которых созданы отбеливателем Фото boredpanda Интересно: Когда руки из того места: фантастическая красота из обыденных вещей 8. Кожаная сумочка ручной работы Фото boredpanda 9. Кованый открыватель для бутылок Фото boredpanda 10. Картина создана за трехмесячный карантин Фото boredpanda 11. Домик для домашних любимцев Фото boredpanda 12. Стол созданный только из двух листов фанеры Фото boredpanda 13. Игровой дом для детей Фото boredpanda 14. Чашки с уникальным дизайном Фото boredpanda