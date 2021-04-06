Якщо вам набридли карантинні будні, вам часто доводиться нудитися під час локдауну і ви не знаєте, чим себе зайняти – зробіть щось корисне. Наприклад, створіть щось своїми руками, проводячи весело та з користю час зі своїми рідними.

Ми підготували добірку фото, на яких показано, як користувачі соцмереж проводять свій вільний час, створюючи при цьому щось унікальне, особливе та практичне. Читайте також: Як корисно провести час на самоізоляції: фантастичні фотоідеї для перевтілення речей 1. "Будинок на задньому дворі, який я створив під час карантину" Фото boredpanda 2. "Моя мама вчиться шити, тому створила такий кухонний набір для ігор моєї сестри" Фото boredpanda 3. Книжкова полиця із засохлого дерева Фото boredpanda 4. Розмальовані камені, які стануть елементом декору будинку Фото boredpanda 5. Кожна частина деревини вручну була вирізана та пофарбована Фото boredpanda 6. Колосальна робота над створенням статуї Фото boredpanda 7. Речі, принт яких створено відбілювачем Фото boredpanda Цікаво: Коли руки з того місця: фантастична краса з буденних предметів 8. Шкіряна сумочка ручної роботи Фото boredpanda 9. Кований відкривач для пляшок Фото boredpanda 10. Картина створена за тримісячний карантин Фото boredpanda 11. Будинок для домашніх улюбленців Фото boredpanda 12. Стіл створений лише з двох аркушів фанери Фото boredpanda 13. Ігровий будинок для дітей Фото boredpanda 14. Чашки з унікальним дизайном Фото boredpanda