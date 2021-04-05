Унікальні дизайнерські дрібниці, що значно полегшать вам життя

Джерело:24 канал
Зізнайтесь, іноді вам доводиться виконувати роботу через силу. За вікном дощить або ж настрій хтось постарався зіпсувати... Але найменша приємна дрібниця може привести вас у тонус – і ви знову сповнені бажання креативити й радувати оточуючих.
Ми зробили добірку геніальних дизайнерських рішень, завдяки яким ваші робочі будні проходитимуть легко й цікаво.
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