У нашому повсякденному житті є багато речей, які ми майже ніколи не використовуємо за призначенням. Ба більше, ми навіть не знаємо, навіщо вони потрібні. Але насправді ці речі виконують певну функцію.

Зазвичай такі маленькі деталі, які ми щодня ігноруємо, думаючи, що вони просто декоративні, придумали для того, щоб зробити наш побут трошки зручнішим. Принаймні ці 7 речей точно стануть вам у нагоді і ви будете здивованими, чому ви їх раніше не використовували.

Варто знати Ці 16 речей ви просто зобов’язані взяти із собою в подорож

Дірка в ручці від каструлі

Діра в ручці від каструлі існує не просто так. Туди потрібно вставляти ложку для того, щоб робоча поверхня кухні була вільною і чистою.



Дірка в ручці від каструлі / Фото pexels

Шматки тканини на новому одязі

Скоріш за все ви думали, що ці шматки потрібні для того, щоб залатати дірку. Звісно, це можна зробити, але чи буде одяг придатний для носіння після такого? Ну хіба що вдома.

Шматочок тканини – це такий собі пробник, який потрібно випрати і подивитися, як він поводитиметься. Це допоможе вам уникнути помилок під час чистки вашого одягу.



Шматки тканини на новому одязі​ / Фото pexels

Кришка від стаканчика

Кришка від пластикових стаканчиків, куди нам наливають каву чи колу, таїть в собі секрет. В особливих випадках вона працює підставкою. Наприклад, коли вам шкода псувати улюблений кавовий столик гарячою склянкою.



Кришка від стаканчика / Фото pexels

Вкладка на бляшанці

Ця вкладка має ще одне досить корисне призначення. В її отвір можна просунути соломинку. Таким чином вона нікуди не випаде, а залишатиметься там, де й повинна бути.



Вкладка на бляшанці / Фото pexels

Петля на сорочці

Ні, це не зовсім дизайнерський хід. Ця петля потрібна для того, щоб повісити на неї сорочку, якщо поруч немає вішака.



Петля на сорочці / Фото pexels

Патчі на рюкзаках

Ви точно помічали цю деталь на деяких рюкзаках. А тепер ви можете дізнатися для чого вони потрібні. Шкіряний патч зазвичай є на рюкзаках, призначених для використання на відкритому повітрі, і за нього ви можете прикріпити туристичне спорядження, взуття та будь-які інші речі, які знадобляться у поході.



Патчі на рюкзаках / Фото pexels

Кишеня в кишені джинсів

Крихітна кишеня в кишені ваших джинсів зараз не має ніякого практичного сенсу. Ну, туди можна засунути якусь дрібницю, щоправда дістати її потім звідти буде дещо проблематично.

А от ковбої, які носили джинси в ХІХ столітті, клали туди кишенькові годинники. Вони були на ланцюжку і їх можна було елегантно висмикнути з маленької кишені.



Маленька кишенька на джинсах / Фото pexels