Уникальные дизайнерские мелочи, которые значительно облегчат вам жизнь
Признайтесь, иногда вам приходится выполнять работу через не могу. За окном идет дождь или настроение кто-то постарался испортить... Однако какая-нибудь приятная мелочь может привести вас в тонус – и вы снова полны желания креативить и радовать окружающих.
Источник:24 канал
Мы сделали подборку гениальных дизайнерских решений, которые скрасят ваши рабочие будни.
Читайте также: Когда руки из того места: фантастическая красота из обыденных вещей
1. Металлическая полоска в баре, благодаря которой напиток длительное время охлаждается
Фото genial
2. Шестигранный карандаш, который никогда не упадет со стола
Фото homehacks
3. И комиксы пересмотрел, и мороженого поел
Фото lifehacksforu
4. Копия диплома, которая поместится в кошельке
Фото twitter
5. Места для "парковки" собак возле супермаркета
Фото emefka
Интересно: 7 вещей, которые мы почти никогда не используем по назначению
6. Шкафчики с замками для зонтов
Фото reddit
7. На дверях отеля отображаются погодные условия
Фото reddit
8. Реалистичная статуя полицейского многих остановит перед совершением преступления
Фото onedio
9. В холле медицинского кабинета
Фото homehacks
10. Кнопки лифта в детской поликлинике
Фото pholder
Поделиться новостью