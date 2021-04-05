Признайтесь, иногда вам приходится выполнять работу через не могу. За окном идет дождь или настроение кто-то постарался испортить... Однако какая-нибудь приятная мелочь может привести вас в тонус – и вы снова полны желания креативить и радовать окружающих.

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