Зізнайтесь, іноді вам доводиться виконувати роботу через силу. За вікном дощить або ж настрій хтось постарався зіпсувати... Але найменша приємна дрібниця може привести вас у тонус – і ви знову сповнені бажання креативити й радувати оточуючих.

Ми зробили добірку геніальних дизайнерських рішень, завдяки яким ваші робочі будні проходитимуть легко й цікаво. Читайте також: Коли руки з того місця: фантастична краса з буденних предметів 1. Металева смужка в барі, завдяки якій напій тривалий час охолоджується Фото genial 2. Шестигранний олівець, який ніколи не впаде зі столу Фото homehacks 3. І комікси переглянув, і морозива поїв Фото lifehacksforu 4. Копія диплома, яка поміститься в гаманці Фото twitter 5. Місця для "паркування" собак біля супермаркету Фото emefka Цікаво: 7 речей, які ми майже ніколи не використовуємо за призначенням 6. Шафки із замками для парасольок Фото reddit 7. На дверях готелю відображаються погодні умови Фото reddit 8. Реалістична статуя поліцейського багатьох зупинить перед вчиненням злочину Фото onedio 9. У холі медичного кабінету Фото homehacks 10. Кнопки ліфта у дитячій поліклініці Фото pholder