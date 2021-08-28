Цукерки "Рафаелло" без шкоди для фігури – це неймовірно смачно! Рецептом поділилася дієтологиня Світлана Фус.
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Сирні цукерки без шкоди для фігури
Інгредієнти:
- Сир 5 – 9% – 500 грамів.
Кокосова стружка – 40 грамів.
Мед – 2 столові ложки.
Мигдаль – 50 грамів.
Сирні цукерки – це смачно й корисно / Фото na-pp
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Як приготувати цукерки "Рафаелло" вдома
- Сир розтираємо з медом і формуємо кульки.
- Мигдаль заливаємо окропом і залишаємо на 15 хвилин.
- Очищаємо горіхи від лушпиння і підсушуємо на сковороді.
- У центр сирних кульок поміщаємо горіх.
- Обвалюємо цукерки в кокосовій стружці.
- Прибираємо наш десерт в холодильник на 30 хвилин.
Цукерки готові! Смачного!
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