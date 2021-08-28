Цукерки "Рафаелло" без шкоди для фігури – це неймовірно смачно! Рецептом поділилася дієтологиня Світлана Фус.

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Сирні цукерки без шкоди для фігури

Інгредієнти:

  • Сир 5 – 9% – 500 грамів.
    Кокосова стружка – 40 грамів.
    Мед – 2 столові ложки.
    Мигдаль – 50 грамів.

Сирні цукерки – це смачно й корисно / Фото na-pp

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Як приготувати цукерки "Рафаелло" вдома

  • Сир розтираємо з медом і формуємо кульки.
  • Мигдаль заливаємо окропом і залишаємо на 15 хвилин.
  • Очищаємо горіхи від лушпиння і підсушуємо на сковороді.
  • У центр сирних кульок поміщаємо горіх.
  • Обвалюємо цукерки в кокосовій стружці.
  • Прибираємо наш десерт в холодильник на 30 хвилин.

Цукерки готові! Смачного!

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