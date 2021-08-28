Конфеты "Рафаэлло" без вреда для фигуры – это невероятно вкусно! Рецептом поделилась диетолог Светлана Фус.
Интересно Сколько макарон съедают украинцы и как выбрать качественный продукт
Творожные конфеты без вреда для фигуры
Ингредиенты:
- Творог 5 – 9% – 500 грамм.
- Кокосовая стружка – 40 грамм.
- Мед – 2 столовые ложки.
- Миндаль – 50 грамм.
Творожные конфеты – это вкусно и полезно / Фото na-pp
Читайте МакФлури как в McDonald's: крутое видео, как приготовить дома из двух ингредиентов
Как приготовить конфеты "Рафаэлло" дома
- Творог растираем с медом и формируем шарики.
- Миндаль заливаем кипятком и оставляем на 15 минут.
- Очищаем орехи от шелухи и подсушиваем на сковороде.
- В центр творожных шариков помещаем орех.
- Обваливаем конфеты в кокосовой стружке.
- Убираем наш десерт в холодильник на 30 минут.
Конфеты готовы! Приятного аппетита!
Вкусные конфеты отлично подойдут на завтрак / Фото takprosto