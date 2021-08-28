Конфеты "Рафаэлло" без вреда для фигуры – это невероятно вкусно! Рецептом поделилась диетолог Светлана Фус.

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Творожные конфеты без вреда для фигуры

Ингредиенты:

  • Творог 5 – 9% – 500 грамм.
  • Кокосовая стружка – 40 грамм.
  • Мед – 2 столовые ложки.
  • Миндаль – 50 грамм.

Творожные конфеты – это вкусно и полезно / Фото na-pp

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Как приготовить конфеты "Рафаэлло" дома

  • Творог растираем с медом и формируем шарики.
  • Миндаль заливаем кипятком и оставляем на 15 минут.
  • Очищаем орехи от шелухи и подсушиваем на сковороде.
  • В центр творожных шариков помещаем орех.
  • Обваливаем конфеты в кокосовой стружке.
  • Убираем наш десерт в холодильник на 30 минут.

Конфеты готовы! Приятного аппетита!

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