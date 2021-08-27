Ви здивуєтеся, але приготувати його можна навіть удома! Рецептом поділилася українська фуд-блогерка Валерія Чепішко.
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Простий рецепт МакФлурі
Інгредієнти (на 4 штуки):
- Вершки 33% – 200 мілілітрів.
- Згущене молоко – 100 мілілітрів.
МакФлурі готується дуже швидко / Фото patee
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Як приготувати МакФлурі:
- Холодні вершки потрібно збити міксером до загустіння.
- Додаємо у вершки згущене молоко й збиваємо ще кілька хвилин.
- Перекладаємо масу в кондитерський мішок з будь-якою насадкою.
- Робимо морозиво гарної форми.
- Також можна прикрасити його топінгом або крихтою печива.
- Прибираємо морозиво в морозилку на 15 – 20 хвилин.
Покроковий рецепт МакФлурі вдома: дивіться відео