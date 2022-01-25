Хто б не хотів відтягнути момент дзвінка будильника? Експертка зі сну Олівія Ареццоло розповіла, як спати на цілу годину довше. Свій метод вона розробила на основі наукових досліджень.

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8 кроків до міцного сну

Спальня лише для сну. Ця кімната у вас повинна асоціюватися зі спокоєм та відпочинком. Намагайтеся мінімізувати вплив ультрафіолетового випромінювання хоча б за 2 години до сну. Для цього краще відкласти усі гаджети до наступного ранку, а тим часом можна почитати улюблену книгу. Розпиліть лаванду на подушки або по всій кімнаті, щоб розслабитися. Аби ще більше розслабитися, за 45 – 60 хвилин до сну сходіть у душ або прийміть теплу ванну. Заваріть ромашкового чаю. Цей напій також сприяє заспокоєнню. Приймайте добавки магнію та Омега-3, щоб допомогти розслабити м’язи та зменшити тривожність. Спробуйте медитувати. Практикуйте глибоке дихання, адже це полегшує сон.

Недавнє дослідження показало, що добавки Омега-3 без будь-яких інших змін можуть допомогти людині поспати додаткову годину. Вони зменшують тривожність на 20%, оскільки дефіцит цього компонента може сприяти нестачі мелатоніну, гормону сонливості, — каже Олівія.

Також експертка додала, що Омега-3 міститься в жирній рибі (лосось, скумбрія, тунець, сардина), насінні конопель та горіхах.

Важливо! Перед вживанням будь-яких добавок проконсультуйтеся зі своїм лікарем!

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Текст публікації Олівії Ареццоло:

Отримайте на 1 годину більше сну.

Дослідження показує, що Омега-3 може допомогти вам спати на 1 годину більше щоночі.

Низький рівень Омега-3 може призвести до дефіциту мелатоніну.

Мелатонін – гормон сонливості – допомагає швидко заснути та є запорукою міцного сну.

Омега-3 також ідеально підходить для зменшення тривоги: дослідження показують, що це показник падає на 20% при вживанні добавок.