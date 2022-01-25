Хто б не хотів відтягнути момент дзвінка будильника? Експертка зі сну Олівія Ареццоло розповіла, як спати на цілу годину довше. Свій метод вона розробила на основі наукових досліджень.
І ще "Позолочене століття": велика прем'єра від творця "Абатства Даунтон"
8 кроків до міцного сну
- Спальня лише для сну. Ця кімната у вас повинна асоціюватися зі спокоєм та відпочинком.
- Намагайтеся мінімізувати вплив ультрафіолетового випромінювання хоча б за 2 години до сну. Для цього краще відкласти усі гаджети до наступного ранку, а тим часом можна почитати улюблену книгу.
- Розпиліть лаванду на подушки або по всій кімнаті, щоб розслабитися.
- Аби ще більше розслабитися, за 45 – 60 хвилин до сну сходіть у душ або прийміть теплу ванну.
- Заваріть ромашкового чаю. Цей напій також сприяє заспокоєнню.
- Приймайте добавки магнію та Омега-3, щоб допомогти розслабити м’язи та зменшити тривожність.
- Спробуйте медитувати.
- Практикуйте глибоке дихання, адже це полегшує сон.
Недавнє дослідження показало, що добавки Омега-3 без будь-яких інших змін можуть допомогти людині поспати додаткову годину. Вони зменшують тривожність на 20%, оскільки дефіцит цього компонента може сприяти нестачі мелатоніну, гормону сонливості, — каже Олівія.
Також експертка додала, що Омега-3 міститься в жирній рибі (лосось, скумбрія, тунець, сардина), насінні конопель та горіхах.
Читайте також 7 відео з палаючим каміном: ця добірка зробить сімейний вечір затишнішим
Текст публікації Олівії Ареццоло:
Отримайте на 1 годину більше сну.
Дослідження показує, що Омега-3 може допомогти вам спати на 1 годину більше щоночі.
Низький рівень Омега-3 може призвести до дефіциту мелатоніну.
Мелатонін – гормон сонливості – допомагає швидко заснути та є запорукою міцного сну.
Омега-3 також ідеально підходить для зменшення тривоги: дослідження показують, що це показник падає на 20% при вживанні добавок.