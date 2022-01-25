Кто бы ни хотел оттянуть момент звонка будильника? Эксперт из сна Оливия Ареццоло рассказала, как спать на целый час дольше. Свой способ она разработала на базе научных исследований.

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8 шагов к крепкому сну

Спальня только для сна. Эта комната у вас должна ассоциироваться со спокойствием и отдыхом. Старайтесь минимизировать воздействие ультрафиолетового излучения хотя бы за 2 часа до сна. Для этого лучше отложить все гаджеты на следующее утро, а тем временем можно почитать любимую книгу. Распылите лаванду на подушки или по всей комнате, чтобы расслабиться. Чтобы еще больше расслабиться, за 45 – 60 минут до сна сходите в душ или примите теплую ванную. Заварите ромашковый чай. Этот напиток также способствует успокоению. Принимайте добавки магния и Омега-3, чтобы помочь расслабить мышцы и снизить тревожность. Попытайтесь медитировать. Упражняйте глубокое дыхание, ведь это облегчает сон.

Недавнее исследование показало, что добавки Омега-3 без каких-либо других изменений могут помочь человеку поспать дополнительный час. Они уменьшают тревожность на 20%, поскольку дефицит этого компонента может способствовать недостатку мелатонина, гормона сонливости, – говорит Оливия.

Также эксперт добавила, что Омега-3 содержится в жирной рыбе (лосось, скумбрия, тунец, сардина), семенах конопли и орехах.

Важно! Перед употреблением любых добавок проконсультируйтесь со своим врачом!

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Текст публикации Оливии Ареццоло:

Получите на 1 час больше сна.