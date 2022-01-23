Налийте бокал улюбленого вина або келих глінтвейну, вимкніть світло та увімкніть будь-яке відео з нашої добірки! Ми підібрали для вас кілька роликів, які додадуть затишку, а ви зможете трохи порелаксувати під заспокійливе потріскування дров та перенестись думками десь у заміський будинок серед казкової природи.
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До речі, більшість відео тривають по кілька годин, а деякі з них – цілих 10 та 12! Це дозволить вам не відволікатися на повторний запуск.
7 відео з палаючим каміном
Камін з живим полум'ям, у якому потріскують дрова
Камін із дровами
Камін з різдвяними декораціями
Звуки потріскування дерева у каміні
Живий вогонь у каміні під спокійну музику
Палаючий камін + атмосферні різдвяні пісні
12-годинне відео з палаючим каміном