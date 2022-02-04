Ні для кого не секрет, що на своїй кухні можна приготувати не менш смачну картоплю фрі, ніж в улюблених фастфудах. Проте не завжди страва виходить ідеальною (інколи може і розвалитися у процесі смаження, і підгоріти). Аби вас не розчаровували подібні ситуації, користуйтеся лайфхаком, про який розповіла фуд-блогерка Христина.
І ще Для любителів пряного: незвичайна закуска з запеченої цибулі
Як приготувати ідеальну картоплю фрі вдома
Інгредієнти:
- Картопля – 5 – 6 штук;
- Сухий часник – на ваш смак;
- Червона паприка – на ваш смак;
- Кріп сухий, або італійські трави – на ваш смак;
- Оливкова олія – для запікання;
- Сіль, перець – на ваш смак;
- Борошно – 2 столові ложки.
Спосіб приготування:
- Почистіть картоплю, наріжте брусочками та поставте замочуватися у воді на 1 годин.
- Після цього промийте картоплю і добре висушіть за допомогою паперових рушничків.
- Посипте улюбленими спеціями, влийте трохи олії та притрусіть борошном (це важливо, адже це і є той самий секретний інгредієнт). Усе добре перемішайте.
- Викладіть картоплю на форму для запікання та відправте у розігріту до 200 градусів духовку на 30 хвилин.
Смачного!
Читайте також Смачніші, ніж на сковороді: готуємо хрусткі та ароматні картопляні чипси в духовці
Як приготувати хрустку картоплю фрі: відео
Текст публікації фуд-блогерки Христини:
"Картопелька фрі у духовці
Інгредієнти :
Картопельна 5-6 шт
Приправа сухий часник
Паприка червона
Кріп сухий, або італійські трави
оливкова олія
сіль, перець
Борошно 2 ст.л
Спосіб приготування
Картопельку почистити, порізати на брусочки (якщо немає фігурного ножа, можна простим ножем порізати)
Додати усі спеції, полити оливковою олією, додати борошно — все ретельно перемішати.
Випікати в розігрітій духовці до 200 градусів 25 — 30 хвилин".