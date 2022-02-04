Ні для кого не секрет, що на своїй кухні можна приготувати не менш смачну картоплю фрі, ніж в улюблених фастфудах. Проте не завжди страва виходить ідеальною (інколи може і розвалитися у процесі смаження, і підгоріти). Аби вас не розчаровували подібні ситуації, користуйтеся лайфхаком, про який розповіла фуд-блогерка Христина.

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Як приготувати ідеальну картоплю фрі вдома

Інгредієнти:

Картопля – 5 – 6 штук;

Сухий часник – на ваш смак;

Червона паприка – на ваш смак;

Кріп сухий, або італійські трави – на ваш смак;

Оливкова олія – для запікання;

Сіль, перець – на ваш смак;

Борошно – 2 столові ложки.

Спосіб приготування:

Почистіть картоплю, наріжте брусочками та поставте замочуватися у воді на 1 годин. Після цього промийте картоплю і добре висушіть за допомогою паперових рушничків. Посипте улюбленими спеціями, влийте трохи олії та притрусіть борошном (це важливо, адже це і є той самий секретний інгредієнт). Усе добре перемішайте. Викладіть картоплю на форму для запікання та відправте у розігріту до 200 градусів духовку на 30 хвилин.

Смачного!

Для чого додавати борошно? Це допоможе зберегти структуру картоплі і вона не розвалиться, а ще надасть золотистої скоринки.

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Як приготувати хрустку картоплю фрі: відео

Текст публікації фуд-блогерки Христини:

"Картопелька фрі у духовці

Інгредієнти :

Картопельна 5-6 шт

Приправа сухий часник

Паприка червона

Кріп сухий, або італійські трави

оливкова олія

сіль, перець

Борошно 2 ст.л

Спосіб приготування

Картопельку почистити, порізати на брусочки (якщо немає фігурного ножа, можна простим ножем порізати)

Додати усі спеції, полити оливковою олією, додати борошно — все ретельно перемішати.

Випікати в розігрітій духовці до 200 градусів 25 — 30 хвилин".