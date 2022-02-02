Отож, виявляється, цибулю можна не лише використовувати як один з інгредієнтів засмажки, запіканки, салатів і т.д. Якщо цей овоч правильно приготувати, він може стати повноцінною стравою. М'який та ніжний на смак гарнір із запеченої цибулі ідеально доповнить будь-яке м'ясо.

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Як запекти цибулю у духовці

Інгредієнти:

Цибуля сорту "шалот дрібний" або "сорокозубка" – 300 – 500 грамів;

Оливкова олія – 50 грамів;

Сухі трави, розмарин, чебрець, орегано – на ваш смак

Цукор – 1 чайна ложка.

Спосіб приготування:

Очистіть цибулю від лушпиння. Якщо трапляються великі головки, то розріжте навпіл, але можна залишити й цілі.

Викладіть овоч у форму для запікання та полийте олією.

Приправте улюбленими травами й приправами та не забудьте посипати цукром.

Відправте запікатися у розігріту до 200 градусів духовку.

Коли цибуля зарум'яниться з одного боку, переверніть на інший, посипте ще приправами та перемішайте. Запікайте до готовності.

Смачного!

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Гарнір з запеченої цибулі / Фото колаж 24 каналу

Текст публікації фуд-блогерки Анастасії:

Запечена цибуля. Підходить як гарнір до м'яса, та й просто відмінна закуска.

Інгредієнти:

шалот дрібний або сорокозубка

оливкова олія extra virgin

сухі трави, розмарин, чебрець, орегано

цукор

Приготування:

Чистимо нашу цибульку.

Беремо красиву форму для запікання і укладаємо в один ряд нашу цибульку. Поливаємо олією. Посипаємо трохи цукром та сухими травами.

Ставимо в розігріту духовку, звичайний режим або гриль з обдуванням, 180-200°.

Як тільки цибуля зарум'яниться з одного боку, перевертаємо та посипаємо ще травами, мішаємо. Печемо далі до готовності. Вона має стати м'якою та рум'яною.