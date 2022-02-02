Отож, виявляється, цибулю можна не лише використовувати як один з інгредієнтів засмажки, запіканки, салатів і т.д. Якщо цей овоч правильно приготувати, він може стати повноцінною стравою. М'який та ніжний на смак гарнір із запеченої цибулі ідеально доповнить будь-яке м'ясо.
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Як запекти цибулю у духовці
Інгредієнти:
- Цибуля сорту "шалот дрібний" або "сорокозубка" – 300 – 500 грамів;
- Оливкова олія – 50 грамів;
- Сухі трави, розмарин, чебрець, орегано – на ваш смак
- Цукор – 1 чайна ложка.
Спосіб приготування:
- Очистіть цибулю від лушпиння. Якщо трапляються великі головки, то розріжте навпіл, але можна залишити й цілі.
- Викладіть овоч у форму для запікання та полийте олією.
- Приправте улюбленими травами й приправами та не забудьте посипати цукром.
- Відправте запікатися у розігріту до 200 градусів духовку.
- Коли цибуля зарум'яниться з одного боку, переверніть на інший, посипте ще приправами та перемішайте. Запікайте до готовності.
Смачного!
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Гарнір з запеченої цибулі / Фото колаж 24 каналу
Текст публікації фуд-блогерки Анастасії:
Запечена цибуля. Підходить як гарнір до м'яса, та й просто відмінна закуска.
Інгредієнти:
шалот дрібний або сорокозубка
оливкова олія extra virgin
сухі трави, розмарин, чебрець, орегано
цукор
Приготування:
Чистимо нашу цибульку.
Беремо красиву форму для запікання і укладаємо в один ряд нашу цибульку. Поливаємо олією. Посипаємо трохи цукром та сухими травами.
Ставимо в розігріту духовку, звичайний режим або гриль з обдуванням, 180-200°.
Як тільки цибуля зарум'яниться з одного боку, перевертаємо та посипаємо ще травами, мішаємо. Печемо далі до готовності. Вона має стати м'якою та рум'яною.