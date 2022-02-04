Ни для кого не секрет, что на своей кухне можно приготовить не менее вкусный картофель фри, чем в любимых фастфудах. Однако не всегда блюдо получается идеальным (иногда может и развалиться в процессе жарки, и подгореть). Чтобы вас не разочаровывали подобные ситуации, пользуйтесь лайфхаком, о котором рассказала фуд-блогер Кристина.
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Как приготовить идеальный картофель фри дома
Ингредиенты:
- Картофель – 5 – 6 штук;
- Сухой чеснок – на ваш вкус;
- Красный перец – на ваш вкус;
- Укроп сухой, или итальянские травы – на ваш вкус;
- Оливковое масло – для запекания;
- Соль, перец – на ваш вкус;
- Мука – 2 столовые ложки.
Способ приготовления:
- Очистите картофель, нарежьте брусочками и поставьте замачиваться в воде на 1 час.
- После этого промойте картофель и хорошо высушите с помощью бумажных полотенец.
- Посыпьте любимыми специями, влейте немного масла и посыпайте мукой (это важно, ведь это и есть тот самый секретный ингредиент). Все хорошо перемешайте.
- Выложите картофель на форму для запекания и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут.
Приятного аппетита!
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Текст публикации фуд-блогера Кристины:
Картофель фри в духовке
Ингредиенты:
Картофельная 5-6 шт
Приправа сухой чеснок
Паприка красная
Укроп сухой, или итальянские травы
оливковое масло
соль, перец
Мука 2 ст.л
Картофель
почистить, порезать на брусочки (если нет фигурного ножа, можно простым ножом порезать)
Добавить все специи, полить оливковым маслом, добавить муку – все тщательно перемешать.
Выпекать в разогретой духовке до 200° 25-30 минут.