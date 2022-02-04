Ни для кого не секрет, что на своей кухне можно приготовить не менее вкусный картофель фри, чем в любимых фастфудах. Однако не всегда блюдо получается идеальным (иногда может и развалиться в процессе жарки, и подгореть). Чтобы вас не разочаровывали подобные ситуации, пользуйтесь лайфхаком, о котором рассказала фуд-блогер Кристина.

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Как приготовить идеальный картофель фри дома

Ингредиенты:

Картофель – 5 – 6 штук;

Сухой чеснок – на ваш вкус;

Красный перец – на ваш вкус;

Укроп сухой, или итальянские травы – на ваш вкус;

Оливковое масло – для запекания;

Соль, перец – на ваш вкус;

на ваш вкус; Мука – 2 столовые ложки.

Способ приготовления:

Очистите картофель, нарежьте брусочками и поставьте замачиваться в воде на 1 час. После этого промойте картофель и хорошо высушите с помощью бумажных полотенец. Посыпьте любимыми специями, влейте немного масла и посыпайте мукой (это важно, ведь это и есть тот самый секретный ингредиент). Все хорошо перемешайте. Выложите картофель на форму для запекания и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут.

Приятного аппетита!

Зачем добавлять муку? Это поможет сохранить структуру картофеля и он не развалится, а еще придаст золотистой корочки.

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Текст публикации фуд-блогера Кристины:

Картофель фри в духовке

Ингредиенты:

Картофельная 5-6 шт

Приправа сухой чеснок

Паприка красная

Укроп сухой, или итальянские травы

оливковое масло

соль, перец

Мука 2 ст.л