То як приготувати хрусткі, ароматні картопляні чипси в домашніх умовах? Ідеї 24 діляться чудовим рецептом.
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Рецепт картопляних чипсів у духовці
Що вам знадобиться:
- картопля;
- рослинна олія (краще оливкова);
- сіль та інші приправи, такі як: перець, паприка, зелень.
Крок 1. Наріжте картоплю і додайте оливкову олію
Помийте, почистьте і наріжте картоплю. Ваша мета – зробити скибочки максимально тонкими. Чим тонші ваші скибочки, тим вони будуть хрусткіші.
Обов’язково покладіть скибочки в холодну воду, щоб вони не зарум'янилися.
Коли ви закінчите нарізати, злийте воду і промийте картоплю 2 – 3 рази, поки вода не стане прозорою. Це потрібно зробити, щоб позбутися надлишку крохмалю і зробити чипси більш хрусткими.
Покладіть скибочки картоплі в миску, додайте 1 столову ложку оливкової олії і перемішайте руками, щоб олія рівномірно розподілилася.
Крок 2. Викладіть скибочки картоплі на деко
Викладіть картопляні скибочки на деко, застелене пергаментним папером, в один шар. Додайте сіль або будь-яку іншу приправу на ваш вибір.
Приготуйте чипси в духовці / Фото 5-minute crafts
Крок 3. Запікайте в духовці
Розігрійте духовку до 200°C і покладіть всередину картоплю. Випікайте їх 15 – 20 хвилин, поки картопля не стане золотисто-коричневою.
Слідкуйте за картоплею весь час, оскільки вона може легко підгоріти, особливо якщо скибочки тонкі.
Випікати слід 15 – 20 хвилин / Фото 5-minute crafts
Крок 4. Витягніть чипси та насолоджуйтесь
Витягніть форму для запікання з духовки і за бажанням додайте більше приправ. Залиште чипси охолонути до кімнатної температури перед подачею.