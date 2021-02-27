Це не я: результат роботи, за який соромно

Джерело:24 канал
Будь-яку роботу потрібно виконувати відповідально та серйозно. Інакше результат може розсмішити тих, хто його побачить або це все призведе до неочікуваних плачевних наслідків.
Ми зробили для вас добірку смішних фото, на яких видно результат роботи деяких працівників. Ви будете здивовані.
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Фото reddit
Фото onedio
Фото criatives
Фото criatives
Фото reddit
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Фото porquenosemeocurrio
Фото happyfacts
Фото wisst-ihr-noch
Фото lp-yaem
Фото joemonster