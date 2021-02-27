Це не я: результат роботи, за який соромно

27 лютого 2021 , 20:48
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Джерело:

24 канал

Будь-яку роботу потрібно виконувати відповідально та серйозно. Інакше результат може розсмішити тих, хто його побачить або це все призведе до неочікуваних плачевних наслідків.

Ми зробили для вас добірку смішних фото, на яких видно результат роботи деяких працівників. Ви будете здивовані.

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Працівники не змогли пояснити, чому все так виглядає

Фото reddit

Вищий рівень ліні

Фото onedio

Ці працівники, мабуть, не любили складати конструктор в дитинстві

Фото criatives

Можна поспівчувати перфекціоністам, які часто знаходяться в цій кімнаті

Фото criatives

У цій кімнаті світло будуть вмикати тільки обрані, тобто ті, хто має тонкі пальці

Фото reddit

Цікаво: Ці фото заполонили інтернет, але виявилися фейками

З таким смітником про чистоту навколо можна не хвилюватися

Фото porquenosemeocurrio

Майже ідеальна робота

Фото happyfacts

Вони вважали, що все зробили ідеально

Фото wisst-ihr-noch

Головне, що є стежина, усе інше – нюанси

Фото lp-yaem

Ідеально виконане завдання

Фото joemonster