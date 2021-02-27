Это не я: результат работы, за который стыдно
Любую работу нужно выполнять ответственно и серьезно. Иначе результат может рассмешить тех, кто его увидит или это все приведет к неожиданным плачевным последствиям.
Источник:24 канал
Мы сделали для вас подборку смешных фото, на которых видно результат работы некоторых работников. Вы будете удивлены.
Читайте также: Как украсить грузовик: оригинальные рисунки на грязных авто
Работники не смогли объяснить, почему все так выглядит
Фото reddit
Высший уровень лени
Фото onedio
Эти работники, видимо, не любили складывать конструктор в детстве
Фото criatives
Можно посочувствовать перфекционистам, которые часто находятся в этой комнате
Фото criatives
В этой комнате свет будут включать только избранные, то есть те, кто имеет тонкие пальцы
Фото reddit
Интересно: Эти фото заполонили интернет, но оказались фейками
С таким мусорным баком о чистоте вокруг можно не волноваться
Фото porquenosemeocurrio
Почти идеальная работа
Фото happyfacts
Они считали, что все сделали ідеально
Фото wisst-ihr-noch
Главное, что есть тропинка, все остальное – нюансы
Фото lp-yaem
Идеально выполненное задание
Фото joemonster
Поделиться новостью