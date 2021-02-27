Це не я: результат роботи, за який соромно
Будь-яку роботу потрібно виконувати відповідально та серйозно. Інакше результат може розсмішити тих, хто його побачить або це все призведе до неочікуваних плачевних наслідків.
Джерело:24 канал
Ми зробили для вас добірку смішних фото, на яких видно результат роботи деяких працівників. Ви будете здивовані.
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Працівники не змогли пояснити, чому все так виглядає
Фото reddit
Вищий рівень ліні
Фото onedio
Ці працівники, мабуть, не любили складати конструктор в дитинстві
Фото criatives
Можна поспівчувати перфекціоністам, які часто знаходяться в цій кімнаті
Фото criatives
У цій кімнаті світло будуть вмикати тільки обрані, тобто ті, хто має тонкі пальці
Фото reddit
Цікаво: Ці фото заполонили інтернет, але виявилися фейками
З таким смітником про чистоту навколо можна не хвилюватися
Фото porquenosemeocurrio
Майже ідеальна робота
Фото happyfacts
Вони вважали, що все зробили ідеально
Фото wisst-ihr-noch
Головне, що є стежина, усе інше – нюанси
Фото lp-yaem
Ідеально виконане завдання
Фото joemonster
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