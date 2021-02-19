Фотографії, які заполонили інтернет, але виявилися фейком
Ми постійно переглядаємо в інтернеті різні меми, фото відомих особистостей чи інші зображення. Деякі з них нас вражають, деякі лякають, а деякі викликають посмішку на обличчі. Але ми не завжди задумуємося про те, де взялися ті зображення.
Джерело:24 канал
Ми зробили добірку фото, які заполонили інтернет. Кожен, хто переглядав ці зображення, навіть не здогадувався, що це фейк.
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Жирафа-карлик
Фото поширювалося в усіх соцмережах, а справжність його так одразу і не перевірили. Згодом стало відомо, що фото виявилося фейковим. Так, в природі є карликові жирафи, але вони виглядають не так, як на зображенні, яке заполонило інтернет.
Фото lematin
Ейнштейн на велосипеді на фоні вибуху атомної бомби
Достатньо знати, що геній помер за 7 років до того, як на Невадському полігоні зробили фото вибуху. Але попри це два фото самі по собі цікаві, оскільки Ейнштейн справді любив їздити на велосипеді.
Фото echo2u
Гора-черепаха
На фото гора Пайлот, яка знаходиться у Канаді. Так, вона надзвичайно прекрасна, але таку велику схожість з черепахою їй надав любитель редагувати зображення.
Фото earnaze
Мерилін Монро і Джон Кеннеді
Фото облетіли увесь інтернет, але це фейк. Елісон Джонсон – це людина, яка часто фотографувала двійників відомих особистостей. Ці фото поповнили її колекцію.
Фото kto-chto-gde
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Фото туриста, зроблене за секунди до теракту 11 вересня
Спекулювання на будь-які трагедії були, є і, ймовірно, будуть. Це фото – фейк. Зроблене воно задовго до теракту, який відбувся 11 вересня 2001 року в США.
Фото kto-chto-gde
Корова відпочиває на автомобілі
Такі фото користуються неабиякою популярністю в мережі. Конкретно це зображення фейкове. Оскільки корова просто лежала на траві в той час, як фотограф проходив повз. Тепер ви бачите роботу майстра.
Фото pinterest
Острів у вигляді зірки та півмісяця
Це фото результат роботи, імовірно, туристичних агентів, які хочуть знайти багато клієнтів. Насправді острова у вигляді зірки нема, а півмісяць – це острів Малокіні.
Фото zhuanlan
Велосипедист та ведмідь
Таке фото дуже емоційне та драматичне, але насправді воно фейкове. Адже на оригінальному фото є лише ведмідь, який бігає у Єллоустонському національному парку.
Фото lematin
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