Ми постійно переглядаємо в інтернеті різні меми, фото відомих особистостей чи інші зображення. Деякі з них нас вражають, деякі лякають, а деякі викликають посмішку на обличчі. Але ми не завжди задумуємося про те, де взялися ті зображення.

Ми зробили добірку фото, які заполонили інтернет. Кожен, хто переглядав ці зображення, навіть не здогадувався, що це фейк.

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Жирафа-карлик

Фото поширювалося в усіх соцмережах, а справжність його так одразу і не перевірили. Згодом стало відомо, що фото виявилося фейковим. Так, в природі є карликові жирафи, але вони виглядають не так, як на зображенні, яке заполонило інтернет.

Фото lematin

Ейнштейн на велосипеді на фоні вибуху атомної бомби

Достатньо знати, що геній помер за 7 років до того, як на Невадському полігоні зробили фото вибуху. Але попри це два фото самі по собі цікаві, оскільки Ейнштейн справді любив їздити на велосипеді.

Фото echo2u

Гора-черепаха

На фото гора Пайлот, яка знаходиться у Канаді. Так, вона надзвичайно прекрасна, але таку велику схожість з черепахою їй надав любитель редагувати зображення.

Фото earnaze

Мерилін Монро і Джон Кеннеді

Фото облетіли увесь інтернет, але це фейк. Елісон Джонсон – це людина, яка часто фотографувала двійників відомих особистостей. Ці фото поповнили її колекцію.

Фото kto-chto-gde

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Фото туриста, зроблене за секунди до теракту 11 вересня

Спекулювання на будь-які трагедії були, є і, ймовірно, будуть. Це фото – фейк. Зроблене воно задовго до теракту, який відбувся 11 вересня 2001 року в США.

Фото kto-chto-gde

Корова відпочиває на автомобілі

Такі фото користуються неабиякою популярністю в мережі. Конкретно це зображення фейкове. Оскільки корова просто лежала на траві в той час, як фотограф проходив повз. Тепер ви бачите роботу майстра.

Фото pinterest

Острів у вигляді зірки та півмісяця

Це фото результат роботи, імовірно, туристичних агентів, які хочуть знайти багато клієнтів. Насправді острова у вигляді зірки нема, а півмісяць – це острів Малокіні.

Фото zhuanlan

Велосипедист та ведмідь

Таке фото дуже емоційне та драматичне, але насправді воно фейкове. Адже на оригінальному фото є лише ведмідь, який бігає у Єллоустонському національному парку.

Фото lematin