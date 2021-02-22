У світі є багато вуличних художників, які створюють шедеври на будівлях, асфальті чи навіть на деревах. Але ми хочемо вам показати добірку фото, зроблених на брудних вантажівках. Для художника Микити Голубєва брудна автівка – це ідеальне полотно, на якому можна створити справжній шедевр.

Усі малюнки – це персонажі відомих фільмів, сюжетні картини, зображення тварин тощо. Читайте також: Ці фото заполонили інтернет, але виявилися фейками Пиловий ангел Фото ipnoze Актуальні серіальні тренди Фото min.news Спочатку може здатися, що це аерографний малюнок Фото onashem.mediasole Водіям позаду спочатку може бути моторошно від погляду на такий реалістичний малюнок Фото ipnoze Підводний світ Фото min.news Цікаво: 20 фото, які були зроблені випадково, а тепер заполонили мережу Так просто, але так прекрасно Фото ipnoze Тонкий натяк Фото reddit Король світу Фото twitter Завжди треба мати мрію, яку потрібно прагнути втілити в життя Фото lavozdelmuro "Вставай, ти знову потрібен цьому світові" Фото sandzaklive