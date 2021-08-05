Однак це не означає, що їжа не може бути смачною чи різноманітною. Правила харчування в спеку назвали фахівці з Клініки дієтології Самойленко.

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Зміна температури на вулиці диктує свої правила і, як не дивно, цей агресивно сонячний період, несучи за собою ряд незручностей, дискомфорту, повинен теж регулюватися правилами, дотримуючись яких, життя стане якісно приємнішим,

– зазначили дієтологи.

Правила харчування у спеку

Правило №1:

Коли людина потіє, вона втрачає воду і важливі електроліти – Na, K, Mg, Са, які вимагають заповнення. Кольорова рідина з цукром (лимонади, газована вода, соки та ін.) не допоможе у цьому питанні. Тому обирайте звичайну очищену воду та дотримуйтеся питного режиму.

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Правило №2:

Влітку завжди потрібно пам'ятати про якість продуктів. Правильно зберігайте ковбасні вироби, сире м'ясо, рибу, молочні продукти та вершки. Уникайте вживання тих продуктів, які можуть швидко зіпсуватися.

Протягом дня не забувайте про питний режим / Фото Pixabay

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Правило №3:

Додавайте в кожен прийом їжі зелень, овочі, листя салату. Вони багаті калієм, кальцієм, вітамінами групи B (особливо фолатами), С, антиоксидантами. Ягоди, фрукти – обов'язково, але спробуймо без переїдання (диня та кавун передають великий привіт),

– порадили дієтологи.

Фахівці також рекомендують додати у раціон холодні супи (наприклад, гаспачо, холодний борщ, окрошка). Пам'ятайте про білок. Він є в яйцях, рибі, м'ясі (без обсмажування) та бобових. Ці варіанти чудово підійдуть на сніданок і обід.

Ввечері поєднуйте овочі з корисними жирами. Наприклад, тушкований кабачок, цукіні, томат, цибуля з додаванням оливкової олії, кунжуту, оливок або авокадо.