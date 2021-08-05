Однако это не значит, что еда не может быть вкусной или разнообразной. Правила питания в жару назвали специалисты из Клиники диетологии Самойленко.

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Изменение температуры на улице диктует свои правила и, как ни странно, этот агрессивно солнечный период, неся за собой ряд неудобств, дискомфорта, должен тоже регулироваться правилами, соблюдая которые, жизнь станет качественно приятным,

– отметили диетологи.

Правила питания в жару

Правило №1:

Когда человек потеет, он теряет воду и важные электролиты – Na, K, Mg, Cа, которые требуют заполнения. Цветная жидкость с сахаром (лимонады, газировка, соки и др.) не поможет в этом вопросе. Поэтому выбирайте обычную очищенную воду и придерживайтесь питьевого режима.

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Правило №2:

Летом всегда нужно помнить о качестве продуктов. Правильно храните колбасные изделия, сырое мясо, рыбу, молочные продукты и сливки. Избегайте употребления тех продуктов, которые могут быстро испортиться.

В течение дня не забывайте о питьевом режиме / Фото Pixabay

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Правило №3:

Добавляйте в каждый прием пищи зелень, овощи, листья салата. Они богаты калием, кальцием, витаминами группы B (особенно фолатами), С, антиоксидантами. Ягоды, фрукты – обязательно, но попробуем без переедания (дыня и арбуз передают большой привет),

– посоветовали диетологи.

Специалисты также рекомендуют добавить в рацион холодные супы (например, гаспачо, холодный борщ, окрошка). Помните о белке. Он есть в яйцах, рыбе, мясе (без обжаривания) и бобовых. Эти варианты прекрасно подойдут на завтрак и обед.

Вечером сочетайте овощи с полезными жирами. Например, тушеный кабачок, цуккини, томат, лук с добавлением оливкового масла, кунжута, оливок или авокадо.